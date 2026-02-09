Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde Zecorner Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçları yapıldı.

Günün ilk maçında Kocaelispor, deplasmanda Kayseri temsilcisini 2-1 mağlup etti. Aynı saate başlayan müsabakalarda Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-1, Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Galatasaray, liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'de 21. haftayı lider geçti.

Bu hafta konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ligdeki 16. galibiyetini aldı. Bu sezon ayrıca 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, 52 puana yükseldi. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren "Cimbom" 21. hafta mücadelelerinin ardından liderlik koltuğunu korudu.

Sarı-lacivertliler de sahasında Gençleribiriliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puan farkının açılmasına izin vermedi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 21. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-3

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 2-2

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-1

Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 3-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY21164150143652
2.FENERBAHÇE21147048183049
3.TRABZONSPOR21136241231845
4.GÖZTEPE21117327121540
5.BEŞİKTAŞ21107437271037
6.RAMS BAŞAKŞEHİR2196636221433
7.SAMSUNSPOR217952424030
8.GAZİANTEP FK217772935-628
9.KOCAELİSPOR217681822-427
10.CORENDON ALANYASPOR2141162224-223
11.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2164112631-522
12.ÇAYKUR RİZESPOR214892433-920
13.TÜMOSAN KONYASPOR214892433-920
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2155111934-1520
15.İKAS EYÜPSPOR2146111730-1318
16.KASIMPAŞA2137111629-1316
17.ZECORNER KAYSERİSPOR2129101743-2615
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2133151839-2112

Gelecek hafta kritik maçlar oynanacak

Ligde 22. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak.

Saat 20.00'de lider Galatasaray, ikas Eyüpspor'u, Hesap.com Antalyasor ise Samsunspor'u konuk edecek.

Haftanın öne çıkan mücadelelerinde 14 Şubat Cumartesi günü zirve takibini sürdüren Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15 Şubat Pazar günü ise RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

22. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon

Haziran ayındaki ilk transfer şimdiden belli! İşte o isim
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
CHP'yi sarsan istifanın ardından meclis üyelerinden ortak açıklama: Kabul edilemez buluyoruz

CHP'yi sarsan istifa sonrası ne yapacaklarını resmen duyurdular