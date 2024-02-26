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Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Süper Lig'in 27. haftasında ev sahibi takımlar 7 maçı kazandı, 2 maç berabere bitti. Puan durumu şu şekilde oluştu: Galatasaray 72 puanla lider, Fenerbahçe 70 puanla ikinci sırada. 28. haftanın programı da açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 72 yapan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: 3-0

Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: 3-2

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1

EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0

İstanbulspor-Beşiktaş: 0-2

Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: 2-1

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY27233157154272
2.FENERBAHÇE27224170224870
3.TRABZONSPOR27144943331046
4.BEŞİKTAŞ2714493931846
5.KASIMPAŞA27116104850-239
6.EMS YAPI SİVASSPOR2791083437-337
7.RAMS BAŞAKŞEHİR27106113533236
8.ÇAYKUR RİZESPOR27106112840-1236
9.BITEXEN ANTALYASPOR2781183231135
10.MONDİHOME KAYSERİSPOR2710893538-335
11.YILPORT SAMSUNSPOR2796123336-333
12.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2771193936332
13.CORENDON ALANYASPOR2761293240-830
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2778123231129
15.MKE ANKARAGÜCÜ27611103235-329
16.ATAKAŞ HATAYSPOR27611103237-529
17.GAZİANTEP FK2777133140-928
18.TÜMOSAN KONYASPOR27610112639-1328
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2768133255-2326
20.İSTANBULSPOR2736182051-3112
NOT: Kayserispor ve İstanbulspor'un 3'er puanı silindi.

28. hafta

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

Kaynak: AA / Spor

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