Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: 3-3
VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: 3-2
Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 2-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2
Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: 0-1
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: 4-1
Puan durumu
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|14
|12
|1
|1
|37
|10
|27
|37
|2.GALATASARAY
|14
|12
|1
|1
|28
|8
|20
|37
|3.BEŞİKTAŞ
|14
|8
|2
|4
|21
|16
|5
|26
|4.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|14
|7
|5
|2
|19
|14
|5
|26
|5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|14
|6
|5
|3
|26
|16
|10
|23
|6.TRABZONSPOR
|14
|7
|2
|5
|24
|18
|6
|23
|7.KASIMPAŞA
|14
|6
|3
|5
|25
|27
|-2
|21
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|6
|3
|5
|14
|19
|-5
|21
|9.BITEXEN ANTALYASPOR
|14
|5
|5
|4
|20
|16
|4
|20
|10.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|4
|6
|4
|24
|21
|3
|18
|11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|4
|5
|5
|17
|12
|5
|17
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|4
|5
|5
|20
|20
|0
|17
|13.EMS YAPI SİVASSPOR
|14
|3
|6
|5
|17
|24
|-7
|15
|14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|14
|5
|0
|9
|14
|22
|-8
|15
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|14
|3
|5
|6
|15
|20
|-5
|14
|16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|14
|3
|4
|7
|16
|31
|-15
|13
|17.RAMS BAŞAKŞEHİR
|14
|3
|3
|8
|14
|20
|-6
|12
|18.YILPORT SAMSUNSPOR
|14
|3
|2
|9
|13
|23
|-10
|11
|19.CORENDON ALANYASPOR
|14
|2
|5
|7
|11
|23
|-12
|11
|20.İSTANBULSPOR
|14
|2
|2
|10
|11
|26
|-15
|8
15. hafta
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Aralık Cuma:
20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Yılport Samsunspor- Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
10 Aralık Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RGH EnerTürk Enerji?)
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)