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Futbol: Trendyol Süper Lig

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- Amed Sportif Faaliyetler: 1 İstanbul Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Tuğberk Curbay

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic, Furkan Soyalp, Ballet, Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil, Dia Saba, Orban

İstanbul Başakşehir : Deniz Dilmen, Opoku, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Kaluzinski, Umut Güneş, Operi, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner, Skov Olsen

Gol: Dk. 45+1 Emin Bayram (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kart: Dk. 6 Operi ( İstanbul Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler- İstanbul Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kalecisi Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanundan dışarı çıktı.

36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.

45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzuklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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