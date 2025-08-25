Eyüpspor, Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Seşlar, Draguş, Thiam

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang, Sporar

Gol: Dk. 1 Seşlar (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lima, Dk. 25 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Calegari (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Yalçın Kayan'ın soldan ortasında Seşlar, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Hwang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.

22. dakikada Calegari'nin kafayla pasında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı orta sahadan ceza alanına kadar getirdi. Senegalli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topu kontrol etti.

ikas Eyüpspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.