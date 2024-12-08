Futbol: Trendyol Süper Lig

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Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Suat Güzikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Ampem, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, ThiamReeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Suat Güz

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Ampem, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Thiam

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Moundilmadji

Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Akbaba, Dk. 45+1 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

10. dakikada Eyüpspor atağında sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ampem'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ahmed Kutucu'dan seken topu altıpasın gerisinde önünde bulan Claro'nun dokunuşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

13. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'den aldığı pasla ceza yayına doğru hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kontrol etti.

30. dakikada Samsunspor atağında sol kanattan Dimata'nın son çizgiye inerek kale önüne yaptığı ortada Moundilmadji'nin sağ ayağıyla yaptığı dokunuşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Eyüpspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası çaprazına doğru Caner Erkin'in kullandığı frikikte topu önüne alan Ahmed Kutucu'nun altıpas içine hareketlenip dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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