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Futbol: Trendyol Süper Lig

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Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert BulutKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Brekalo, da CostaSamsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Bedirhan Çetin, Van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Ntcham,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Brekalo, da Costa

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Bedirhan Çetin, Van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Schindler, Moundilmadji

Gol: Dk. 31 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ben Ouanes, Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 45+4 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 45+4 Van Drongelen (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Winck'in Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 19'uncu dakikada Ntcham'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

27. dakikada Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Korner sonrasında meşin yuvarlağa Opoku'nun eliyle temas etmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti. 28'inci dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Ntcham'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

31. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Brekalo'nun sağdan ortasında aut çizgisine yönelen topu takip eden Winck'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Aytaç Kara, altıpastan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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