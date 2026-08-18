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Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Tamamlandı: Manisa, Kayserispor ve Bursaspor Liderlik Koltuğunda

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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı. Manisa FK, Kayserispor ve Bursaspor galibiyet serisini sürdürerek 6 puana ulaştı. Batman Petrolspor, Boluspor'u 2-0 yendi. 3. hafta maçları 21 Ağustos'ta başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Batman Petrolspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde ilk maçlarını kazanan ekiplerden Manisa FK, Kayserispor ve Bursaspor, bu hafta da kayıp yaşamayarak puanlarını 6'ya çıkardı.

Manisa FK sahasında Vanspor FK'yi 4-1 yenerken, Bursaspor da taraftarının önünde Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti. Metro Holding Kayserispor da konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendi.

Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü de ligdeki ilk galibiyetlerini elde etti.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: 2-1

İstanbulspor-Bodrum FK: 2-2

Manisa FK-Vanspor FK: 4-1

Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: 4-1

Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: 2-0

Mardin 1969-Antalyaspor: 2-0

Muğlaspor-Bandırmaspor: 0-0

Batman Petrolspor-Boluspor: 2-0

Puan durumu

Ligde 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.MANİSA FK22006246
2.KAYSERİSPOR22004046
3.BURSASPOR22003036
4.BANDIRMASPOR21103034
5.BATMAN PETROLSPOR21104224
6.SARIYER21103124
7.MARDİN 1969 21102024
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ21017523
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK21012113
10.ANTALYASPOR210145-13
11.FATİH KARAGÜMRÜK 210123-13
12.ESENLER EROKSPOR20201102
13.ÜMRANİYESPOR201112-11
14.BODRUM FK201124-21
15.SİVASSPOR201102-21
16.MUĞLASPOR201102-21
17.PENDİKSPOR 201136-31
18.İSTANBULSPOR 201125-31
19.BOLUSPOR200214-30
20.VANSPOR FK200216-50
- 3. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

21 Ağustos Cuma:

21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor (Ümraniye Belediye Şehir)

21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)

21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Antalya)

23 Ağustos Pazar:

17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Mardin 1969 (Bolu Atatürk)

21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrol (Yusuf Ziya Öniş)

24 Ağustas Pazartesi:

21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)

Kaynak: AA
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