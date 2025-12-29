Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde 19. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan İstanbulspor, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısının son haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, Atko Grup Pendikspor'un Esenler Erokspor'la berabere kalmasıyla zirveye kuruldu. Diyarbakır temsilcisi, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Sonuçlar

1. Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Sakaryaspor-Manisa FK: 0-2

Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: 2-0

SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: 1-0

İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: 0-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: 3-1

Serikspor-Boluspor: 1-4

Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0

Adana Demirspor-İstanbulspor: 1-5

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 19 12 3 4 42 25 17 39 2.ATKO GRUP PENDİKSPOR 19 10 7 2 32 13 19 37 3.ESENLER EROKSPOR 19 9 7 3 41 20 21 34 4.ERZURUMSPOR FK 19 8 9 2 33 17 16 33 5.SİPAY BODRUM FK 19 9 5 5 38 18 20 32 6.ARCA ÇORUM FK 19 9 5 5 28 20 8 32 7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 19 8 6 5 29 27 2 30 8.BOLUSPOR 19 8 5 6 36 21 15 29 9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 19 7 6 6 27 20 7 27 10.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 19 6 8 5 31 23 8 26 11.BANDIRMASPOR 19 7 5 7 21 20 1 26 12.SERİKSPOR 19 7 5 7 23 29 -6 26 13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 19 6 7 6 24 19 5 25 14.İSTANBULSPOR 19 5 9 5 25 30 -5 24 15.MANİSA FK 19 6 5 8 28 31 -3 23 16.SAKARYASPOR 19 6 4 9 31 38 -7 22 17.SMS GRUP SARIYER 19 6 3 10 19 25 -6 21 18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 19 6 3 10 20 29 -9 21 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 0 6 13 16 50 -34 6 20.ADANA DEMİRSPOR 19 0 2 17 14 83 -69 -28

NOT: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.

20. haftanın programı

Ligde ikinci yarının ilk haftası olan 20. haftanın müsabaka programı şu şekilde:

9 Ocak 2026 Cuma:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)

10 Ocak 2026 Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Ocak 2026 Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

12 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)