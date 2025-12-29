Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde 19. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan İstanbulspor, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısının son haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, Atko Grup Pendikspor'un Esenler Erokspor'la berabere kalmasıyla zirveye kuruldu. Diyarbakır temsilcisi, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Sonuçlar

1. Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Sakaryaspor-Manisa FK: 0-2

Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: 2-0

SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: 1-0

İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: 0-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: 3-1

Serikspor-Boluspor: 1-4

Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0

Adana Demirspor-İstanbulspor: 1-5

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

19

12

3

4

42

25

17

39

2.ATKO GRUP PENDİKSPOR

19

10

7

2

32

13

19

37

3.ESENLER EROKSPOR

19

9

7

3

41

20

21

34

4.ERZURUMSPOR FK

19

8

9

2

33

17

16

33

5.SİPAY BODRUM FK

19

9

5

5

38

18

20

32

6.ARCA ÇORUM FK

19

9

5

5

28

20

8

32

7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

19

8

6

5

29

27

2

30

8.BOLUSPOR

19

8

5

6

36

21

15

29

9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR

19

7

6

6

27

20

7

27

10.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

19

6

8

5

31

23

8

26

11.BANDIRMASPOR

19

7

5

7

21

20

1

26

12.SERİKSPOR

19

7

5

7

23

29

-6

26

13.ÖZBELSAN SİVASSPOR

19

6

7

6

24

19

5

25

14.İSTANBULSPOR

19

5

9

5

25

30

-5

24

15.MANİSA FK

19

6

5

8

28

31

-3

23

16.SAKARYASPOR

19

6

4

9

31

38

-7

22

17.SMS GRUP SARIYER

19

6

3

10

19

25

-6

21

18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

19

6

3

10

20

29

-9

21

19.ATAKAŞ HATAYSPOR

19

0

6

13

16

50

-34

6

20.ADANA DEMİRSPOR

19

0

2

17

14

83

-69

-28

NOT: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.

20. haftanın programı

Ligde ikinci yarının ilk haftası olan 20. haftanın müsabaka programı şu şekilde:

9 Ocak 2026 Cuma:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)

10 Ocak 2026 Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Ocak 2026 Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

12 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
500

