Bursaspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 geçti
Trendyol 1. Lig 4. haftasında Bursaspor, Metro Holding Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi. Kayserispor penaltıdan Hasani ile öne geçti; Bursaspor, Iheanacho ve Alperen Babacan'ın golleriyle galip geldi.
Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül
Metro Holding Kayserispor : Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 89 Camara), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Dk. 81 Moreno), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Benhur Keser (Dk. 65 Radu), Seferi, Hasani
Bursaspor : Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Zeki Yavru), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan (Dk. 72 Soner Aydoğdu), Lincoln, Elitim (Dk. 87 Baran Başyiğit), Halil Akbunar (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Boutrah, Iheanacho (Dk. 87 Baker)
Goller: Dk. 31 Hasani (Penaltıdan) ( Metro Holding Kayserispor ), Dk. 58 Iheanacho (Penaltıdan), Dk. 77 Alperen Babacan ( Bursaspor )
Sarı kartlar: Dk. 12 Alperen Babacan, Dk. 45 Lincoln ( Bursaspor ), Dk. 51 Hasani, Dk. 56 Tabidze, Dk. 56 Semih Güler ( Metro Holding Kayserispor )
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda Metro Holding Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.