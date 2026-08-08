Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969, 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada iki takım da gol bulamazken, Ümraniyespor'da Talha Özdemir, Mardin 1969'da Emre Taşdemir ve Teklic sarı kart gördü.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar (Dk. 90+4 Yunus Emre Gedik), Serkan Göksu (Dk. 82 Berat Yılmaz), Djokanovic, Yusuf Deniz Şaş (Dk. 45 Kerem Şen), Talha Özdemir (Dk. 45 Hostikka), Soukou, Melih Bostan (Dk. 83 Blanco)

Mardin 1969: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Uğur Gezer, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Nafican Yardımcı), Alhassan (Dk. 87 Adem Kabak), Denizhan Taşkan (Dk. 64 Ahmet Ülük), Bünyamin Balat (Dk. 64 Teklic), Denic, Dimitrov, Kayode (Dk. 87 Enes Erol)

Sarı kartlar: Dk. 34 Talha Özdemir (Ümraniyespor), Dk. 41 Emre Taşdemir, Dk. 75 Teklic ( Mardin 1969)

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Mardin 1969 arasındaki müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' soruna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul’da pazar günü hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti
İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu

Uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yanındaki adam kocası değildi!