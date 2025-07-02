Futbol Transfer Gelişmeleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Yeni İsimler

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve dün İstanbul'a getirdiği 21 yaşındaki golcü futbolcu Jhon Duran resmi sözleşmeye imza atacak

11.00 Olağanüstü genel kurul yapılması için toplanan imzalar kulübe teslim edilecek.

BEŞİKTAŞ

10.00 - 17.00 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

- Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve dün İstanbul'a getirdiği Tammy Abraham resmi sözleşmeye imza atacak.

TRABZONSPOR

- Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşılırken, oyuncunun akşam Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR

17.00 Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

14.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve Engelsiz GSB Spor Okulları'nın açılış programına katılacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

- FIFA Dünya Kulüpler Kupası Son 16 Turu'nda milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geldiği karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazandı. İspanyol ekibinde mücadeleye 11'de başlayan Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı. Juventus'ta mücadeleye 11'de başlayan Kenan Yıldız da 71 dakika forma giydi.