Futbol Transfer Gelişmeleri: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Yeni İsimler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Jhon Duran ile sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Beşiktaş Tammy Abraham'ı, Trabzonspor ise Paul Onuachu'yu kadrosuna katıyor. Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve dün İstanbul'a getirdiği 21 yaşındaki golcü futbolcu Jhon Duran resmi sözleşmeye imza atacak

11.00 Olağanüstü genel kurul yapılması için toplanan imzalar kulübe teslim edilecek.

BEŞİKTAŞ

10.00 - 17.00 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

- Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve dün İstanbul'a getirdiği Tammy Abraham resmi sözleşmeye imza atacak.

TRABZONSPOR

- Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşılırken, oyuncunun akşam Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

KOCAELİSPOR

17.00 Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

14.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve Engelsiz GSB Spor Okulları'nın açılış programına katılacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

- FIFA Dünya Kulüpler Kupası Son 16 Turu'nda milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geldiği karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazandı. İspanyol ekibinde mücadeleye 11'de başlayan Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı. Juventus'ta mücadeleye 11'de başlayan Kenan Yıldız da 71 dakika forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.