Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, puanını 67'ye çıkardı. Antalya temsilcisi, bitime 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı ve TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

2. Grup'ta Amasyaspor ile 3-3 berabere kalan TPAO Batman Petrolspor, puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Silifke Belediyespor'a 2-1 yenilerek 23 puanda kalan Sapanca Gençlikspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen 56 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak 16 puanda kalan Sivas Dört Eylül'ün küme düşmesi kesinleşti.

4. Grup'ta TFF 2. Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen lider Bitexen Adana 1954 FK, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 60'a çıkardı.

Ligde 28. hafta karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.KEPEZSPOR26214161134867
2.ALİAĞA27189054153963
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR26137636231346
4.52 ORDUSPOR26136736251145
5.İNEGÖL KAFKASSPOR2612863225744
6.EDİRNESPOR26134944261843
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR271071038281037
8.MARDİN 196926114113531437
9.ARTVİN HOPASPOR2697103226634
10.KARABÜK İDMANYURDU26104122438-1434
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR2684142841-1328
12.KIRIKKALEGÜCÜ2675142535-1026
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER26410122242-2022
14.MALATYA ARGUVANSPOR2624201351-3810
15.TARSUS İDMAN YURDU2623211879-619

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR26159247173054
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR261410236191752
3.KARŞIYAKA26163753322151
4.TURGUTLUSPOR2714584032847
5.EFELER 092712874038244
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ2696113033-333
7.PAZARSPOR2695122728-132
8.KELKİT HÜRRİYETSPOR2687112631-531
9.SİLİFKE BELEDİYESPOR2694132837-931
10.KEMERKENT BULVARSPOR2679102326-330
11.ERGENE VELİMEŞESPOR2686122834-630
12.AMASYASPOR2678112432-829
13.HACETTEPE 19452684142430-628
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR2683152345-2227
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR2665152944-1523

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR26168248222656
2.MERKÜR JET ERBAASPOR26149348192951
3.BORNOVA 187726145745301547
4.SİLİVRİSPOR26129535221345
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR261110539231643
6.KUŞADASISPOR2711973528742
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR2610882828038
8.ONVO AĞRI 1970269983534136
9.FATSA BELEDİYESPOR269982426-236
10.OSMANİYESPOR2785142832-429
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2676132428-427
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2657141632-1622
13.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR26410121537-2222
14.AKHİSARSPOR2654172359-3619
15.SİVAS DÖRT EYLÜL2654172043-2316
NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silindi.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FK26193456243260
2.SEBAT GENÇLİKSPOR26154742261649
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR261110539281143
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR26119641301142
5.BURSA YILDIRIMSPOR2610973832639
6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR2610972826239
7.ORDUSPOR 196727108946321438
8.BALIKESİRSPOR2771282730-333
9.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR2661192435-1129
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER2677123237-528
11.23 ELAZIĞ FK2676132341-1827
12.İDAŞ ÇATALCASPOR26511102533-826
13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ2668121829-1126
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2675141730-1326
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2666142548-2324

Kaynak: AA / Spor

Spor Haberler

Bakmadan Geçme

14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title