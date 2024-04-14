Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, puanını 67'ye çıkardı. Antalya temsilcisi, bitime 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı ve TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

2. Grup'ta Amasyaspor ile 3-3 berabere kalan TPAO Batman Petrolspor, puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Silifke Belediyespor'a 2-1 yenilerek 23 puanda kalan Sapanca Gençlikspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen 56 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak 16 puanda kalan Sivas Dört Eylül'ün küme düşmesi kesinleşti.

4. Grup'ta TFF 2. Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen lider Bitexen Adana 1954 FK, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 60'a çıkardı.

Ligde 28. hafta karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P 1.KEPEZSPOR 26 21 4 1 61 13 48 67 2.ALİAĞA 27 18 9 0 54 15 39 63 3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 26 13 7 6 36 23 13 46 4.52 ORDUSPOR 26 13 6 7 36 25 11 45 5.İNEGÖL KAFKASSPOR 26 12 8 6 32 25 7 44 6.EDİRNESPOR 26 13 4 9 44 26 18 43 7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 27 10 7 10 38 28 10 37 8.MARDİN 1969 26 11 4 11 35 31 4 37 9.ARTVİN HOPASPOR 26 9 7 10 32 26 6 34 10.KARABÜK İDMANYURDU 26 10 4 12 24 38 -14 34 11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 26 8 4 14 28 41 -13 28 12.KIRIKKALEGÜCÜ 26 7 5 14 25 35 -10 26 13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 26 4 10 12 22 42 -20 22 14.MALATYA ARGUVANSPOR 26 2 4 20 13 51 -38 10 15.TARSUS İDMAN YURDU 26 2 3 21 18 79 -61 9

2. Grup:

O G B M A Y AV P 1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 26 15 9 2 47 17 30 54 2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 26 14 10 2 36 19 17 52 3.KARŞIYAKA 26 16 3 7 53 32 21 51 4.TURGUTLUSPOR 27 14 5 8 40 32 8 47 5.EFELER 09 27 12 8 7 40 38 2 44 6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 26 9 6 11 30 33 -3 33 7.PAZARSPOR 26 9 5 12 27 28 -1 32 8.KELKİT HÜRRİYETSPOR 26 8 7 11 26 31 -5 31 9.SİLİFKE BELEDİYESPOR 26 9 4 13 28 37 -9 31 10.KEMERKENT BULVARSPOR 26 7 9 10 23 26 -3 30 11.ERGENE VELİMEŞESPOR 26 8 6 12 28 34 -6 30 12.AMASYASPOR 26 7 8 11 24 32 -8 29 13.HACETTEPE 1945 26 8 4 14 24 30 -6 28 14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 26 8 3 15 23 45 -22 27 15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 26 6 5 15 29 44 -15 23

3. Grup:

O G B M A Y AV P 1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 26 16 8 2 48 22 26 56 2.MERKÜR JET ERBAASPOR 26 14 9 3 48 19 29 51 3.BORNOVA 1877 26 14 5 7 45 30 15 47 4.SİLİVRİSPOR 26 12 9 5 35 22 13 45 5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 26 11 10 5 39 23 16 43 6.KUŞADASISPOR 27 11 9 7 35 28 7 42 7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 26 10 8 8 28 28 0 38 8.ONVO AĞRI 1970 26 9 9 8 35 34 1 36 9.FATSA BELEDİYESPOR 26 9 9 8 24 26 -2 36 10.OSMANİYESPOR 27 8 5 14 28 32 -4 29 11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 26 7 6 13 24 28 -4 27 12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 26 5 7 14 16 32 -16 22 13.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 26 4 10 12 15 37 -22 22 14.AKHİSARSPOR 26 5 4 17 23 59 -36 19 15.SİVAS DÖRT EYLÜL 26 5 4 17 20 43 -23 16

4. Grup: