Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Mardin 1969'u 1-0 mağlup eden Kepezspor, puanını 67'ye çıkardı. Antalya temsilcisi, bitime 2 hafta kala grubunu lider tamamlamayı ve TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
2. Grup'ta Amasyaspor ile 3-3 berabere kalan TPAO Batman Petrolspor, puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Silifke Belediyespor'a 2-1 yenilerek 23 puanda kalan Sapanca Gençlikspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen 56 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak 16 puanda kalan Sivas Dört Eylül'ün küme düşmesi kesinleşti.
4. Grup'ta TFF 2. Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen lider Bitexen Adana 1954 FK, Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 60'a çıkardı.
Ligde 28. hafta karşılaşmalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|26
|21
|4
|1
|61
|13
|48
|67
|2.ALİAĞA
|27
|18
|9
|0
|54
|15
|39
|63
|3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|26
|13
|7
|6
|36
|23
|13
|46
|4.52 ORDUSPOR
|26
|13
|6
|7
|36
|25
|11
|45
|5.İNEGÖL KAFKASSPOR
|26
|12
|8
|6
|32
|25
|7
|44
|6.EDİRNESPOR
|26
|13
|4
|9
|44
|26
|18
|43
|7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|27
|10
|7
|10
|38
|28
|10
|37
|8.MARDİN 1969
|26
|11
|4
|11
|35
|31
|4
|37
|9.ARTVİN HOPASPOR
|26
|9
|7
|10
|32
|26
|6
|34
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|26
|10
|4
|12
|24
|38
|-14
|34
|11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|26
|8
|4
|14
|28
|41
|-13
|28
|12.KIRIKKALEGÜCÜ
|26
|7
|5
|14
|25
|35
|-10
|26
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|26
|4
|10
|12
|22
|42
|-20
|22
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|26
|2
|4
|20
|13
|51
|-38
|10
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|26
|2
|3
|21
|18
|79
|-61
|9
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|26
|15
|9
|2
|47
|17
|30
|54
|2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|26
|14
|10
|2
|36
|19
|17
|52
|3.KARŞIYAKA
|26
|16
|3
|7
|53
|32
|21
|51
|4.TURGUTLUSPOR
|27
|14
|5
|8
|40
|32
|8
|47
|5.EFELER 09
|27
|12
|8
|7
|40
|38
|2
|44
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|26
|9
|6
|11
|30
|33
|-3
|33
|7.PAZARSPOR
|26
|9
|5
|12
|27
|28
|-1
|32
|8.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|31
|-5
|31
|9.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|26
|9
|4
|13
|28
|37
|-9
|31
|10.KEMERKENT BULVARSPOR
|26
|7
|9
|10
|23
|26
|-3
|30
|11.ERGENE VELİMEŞESPOR
|26
|8
|6
|12
|28
|34
|-6
|30
|12.AMASYASPOR
|26
|7
|8
|11
|24
|32
|-8
|29
|13.HACETTEPE 1945
|26
|8
|4
|14
|24
|30
|-6
|28
|14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|26
|8
|3
|15
|23
|45
|-22
|27
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|26
|6
|5
|15
|29
|44
|-15
|23
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|26
|16
|8
|2
|48
|22
|26
|56
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|26
|14
|9
|3
|48
|19
|29
|51
|3.BORNOVA 1877
|26
|14
|5
|7
|45
|30
|15
|47
|4.SİLİVRİSPOR
|26
|12
|9
|5
|35
|22
|13
|45
|5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|26
|11
|10
|5
|39
|23
|16
|43
|6.KUŞADASISPOR
|27
|11
|9
|7
|35
|28
|7
|42
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|26
|10
|8
|8
|28
|28
|0
|38
|8.ONVO AĞRI 1970
|26
|9
|9
|8
|35
|34
|1
|36
|9.FATSA BELEDİYESPOR
|26
|9
|9
|8
|24
|26
|-2
|36
|10.OSMANİYESPOR
|27
|8
|5
|14
|28
|32
|-4
|29
|11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|26
|7
|6
|13
|24
|28
|-4
|27
|12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|5
|7
|14
|16
|32
|-16
|22
|13.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|26
|4
|10
|12
|15
|37
|-22
|22
|14.AKHİSARSPOR
|26
|5
|4
|17
|23
|59
|-36
|19
|15.SİVAS DÖRT EYLÜL
|26
|5
|4
|17
|20
|43
|-23
|16
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|26
|19
|3
|4
|56
|24
|32
|60
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|26
|15
|4
|7
|42
|26
|16
|49
|3.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|26
|11
|10
|5
|39
|28
|11
|43
|4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|26
|11
|9
|6
|41
|30
|11
|42
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|26
|10
|9
|7
|38
|32
|6
|39
|6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|26
|10
|9
|7
|28
|26
|2
|39
|7.ORDUSPOR 1967
|27
|10
|8
|9
|46
|32
|14
|38
|8.BALIKESİRSPOR
|27
|7
|12
|8
|27
|30
|-3
|33
|9.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|26
|6
|11
|9
|24
|35
|-11
|29
|10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|26
|7
|7
|12
|32
|37
|-5
|28
|11.23 ELAZIĞ FK
|26
|7
|6
|13
|23
|41
|-18
|27
|12.İDAŞ ÇATALCASPOR
|26
|5
|11
|10
|25
|33
|-8
|26
|13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|26
|6
|8
|12
|18
|29
|-11
|26
|14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|7
|5
|14
|17
|30
|-13
|26
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|26
|6
|6
|14
|25
|48
|-23
|24