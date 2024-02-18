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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'in 26. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'in 26. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Esenler Erokspor, Diyarbekirspor deplasmanında 3-2 mağlup olurken, 1461 Trabzon'u sahasında 1-0 mağlup eden Vanspor, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Kırmızı Grup'ta liderlik el değiştirdi. Lider durumda bulunan Alagöz Holding Iğdır FK, haftayı bay geçen ekip olurken, Belediye Derincespor'u deplasmanda 2-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, maç fazlasıyla liderliğe yükselen ekip oldu.

Puan durumu

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.ESENLER EROKSPOR

24

18

2

4

57

21

36

56

2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK

25

16

5

4

40

26

14

53

3.1461 TRABZON FK

24

14

6

4

47

22

25

48

4.BUCASPOR 1928

25

13

9

3

34

15

19

48

5.YENİ MERSİN İDMANYURDU

25

13

8

4

37

18

19

47

6.ANKARASPOR

25

12

9

4

35

22

13

45

7.DİYARBEKİRSPOR

25

11

6

8

29

22

7

39

8.ANKARA DEMİRSPOR

24

11

3

10

31

29

2

36

9.KARACABEY BELEDİYESPOR

25

8

9

8

22

21

1

33

10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR

25

9

6

10

30

39

-9

30

11.HES İLAÇ AFYONSPOR

24

7

8

9

16

24

-8

29

12.KIRKLARELİSPOR

25

7

8

10

20

30

-10

29

13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

24

8

4

12

24

28

-4

28

14.SERİK BELEDİYESPOR

25

6

8

11

19

27

-8

26

15.ALTINORDU

24

5

8

11

26

27

-1

23

16.KIRŞEHİR FUTBOL SK

25

4

6

15

24

48

-24

18

17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

24

4

7

13

22

43

-21

16

18.ADIYAMAN FK

25

3

5

17

17

40

-23

14

19.BURSASPOR

25

3

7

15

15

43

-28

13

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

25

15

8

2

46

17

29

53

2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

24

15

7

2

38

14

24

52

3.GMG KASTAMONUSPOR

24

14

7

3

41

21

20

49

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

25

14

6

5

37

20

17

48

5.ISPARTA 32 SPOR

25

14

1

10

32

28

4

43

6.İSKENDERUNSPOR

24

13

3

8

46

33

13

42

7.MENEMEN FK

25

12

6

7

40

33

7

42

8.SOMASPOR

25

10

7

8

29

27

2

37

9.KARAMAN FK

25

9

8

8

28

27

1

35

10.İNEGÖLSPOR

24

9

6

9

33

32

1

33

11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

25

8

8

9

19

19

0

32

12.FETHİYESPOR

24

7

9

8

29

32

-3

30

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

25

8

4

13

15

25

-10

28

14.SARIYER

25

7

5

13

32

39

-7

26

15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

25

6

7

12

29

46

-17

25

16.BELEDİYE DERİNCESPOR

24

5

7

12

21

26

-5

22

17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR

25

4

9

12

27

34

-7

21

18.DENİZLİSPOR

25

5

6

14

23

35

-12

21

19.UŞAKSPOR

24

1

2

21

10

67

-57

5

Kaynak: AA / Spor

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