Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'in 26. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
TFF 2. Lig'in 26. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Esenler Erokspor, Diyarbekirspor deplasmanında 3-2 mağlup olurken, 1461 Trabzon'u sahasında 1-0 mağlup eden Vanspor, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Kırmızı Grup'ta liderlik el değiştirdi. Lider durumda bulunan Alagöz Holding Iğdır FK, haftayı bay geçen ekip olurken, Belediye Derincespor'u deplasmanda 2-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, maç fazlasıyla liderliğe yükselen ekip oldu.
Puan durumu
TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|24
|18
|2
|4
|57
|21
|36
|56
|2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK
|25
|16
|5
|4
|40
|26
|14
|53
|3.1461 TRABZON FK
|24
|14
|6
|4
|47
|22
|25
|48
|4.BUCASPOR 1928
|25
|13
|9
|3
|34
|15
|19
|48
|5.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|25
|13
|8
|4
|37
|18
|19
|47
|6.ANKARASPOR
|25
|12
|9
|4
|35
|22
|13
|45
|7.DİYARBEKİRSPOR
|25
|11
|6
|8
|29
|22
|7
|39
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|24
|11
|3
|10
|31
|29
|2
|36
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|25
|8
|9
|8
|22
|21
|1
|33
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|25
|9
|6
|10
|30
|39
|-9
|30
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|24
|7
|8
|9
|16
|24
|-8
|29
|12.KIRKLARELİSPOR
|25
|7
|8
|10
|20
|30
|-10
|29
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|24
|8
|4
|12
|24
|28
|-4
|28
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|25
|6
|8
|11
|19
|27
|-8
|26
|15.ALTINORDU
|24
|5
|8
|11
|26
|27
|-1
|23
|16.KIRŞEHİR FUTBOL SK
|25
|4
|6
|15
|24
|48
|-24
|18
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|24
|4
|7
|13
|22
|43
|-21
|16
|18.ADIYAMAN FK
|25
|3
|5
|17
|17
|40
|-23
|14
|19.BURSASPOR
|25
|3
|7
|15
|15
|43
|-28
|13
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|15
|8
|2
|46
|17
|29
|53
|2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|24
|15
|7
|2
|38
|14
|24
|52
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|24
|14
|7
|3
|41
|21
|20
|49
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|25
|14
|6
|5
|37
|20
|17
|48
|5.ISPARTA 32 SPOR
|25
|14
|1
|10
|32
|28
|4
|43
|6.İSKENDERUNSPOR
|24
|13
|3
|8
|46
|33
|13
|42
|7.MENEMEN FK
|25
|12
|6
|7
|40
|33
|7
|42
|8.SOMASPOR
|25
|10
|7
|8
|29
|27
|2
|37
|9.KARAMAN FK
|25
|9
|8
|8
|28
|27
|1
|35
|10.İNEGÖLSPOR
|24
|9
|6
|9
|33
|32
|1
|33
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|25
|8
|8
|9
|19
|19
|0
|32
|12.FETHİYESPOR
|24
|7
|9
|8
|29
|32
|-3
|30
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|25
|8
|4
|13
|15
|25
|-10
|28
|14.SARIYER
|25
|7
|5
|13
|32
|39
|-7
|26
|15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|25
|6
|7
|12
|29
|46
|-17
|25
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|24
|5
|7
|12
|21
|26
|-5
|22
|17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|25
|4
|9
|12
|27
|34
|-7
|21
|18.DENİZLİSPOR
|25
|5
|6
|14
|23
|35
|-12
|21
|19.UŞAKSPOR
|24
|1
|2
|21
|10
|67
|-57
|5