Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

İspanya 2. Futbol Ligi'nde (La Liga 2) mücadele eden Deportivo'nun Türkçe olarak yaptığı 'Bu idmanımız Türk dostlarımıza' paylaşımına Eskişehirspor, iki ülkenin kardeş olduğunu gösteren sembollerle karşılık verdi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlaması ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Moron ve Rota'da bulunan İspanyol üslerini saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanmak istemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "savaşa hayır" diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Moron ve Rota'daki İspanyol üslerini kullanmasına izin vermedi.

TÜRKİYE VE İSPANYA ARASINDAKİ KARDEŞLİK BÜYÜYOR

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından son günlerde sosyal medyada gündem oldu.

'ANTRENMANI TÜRK DOSTLARIMIZA ADIYORUZ'

Bu konuyla ilgili bir paylaşım da İspanya 2. Lig takımlarından Deportivo'dan geldi. Deportivo resmi sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe olarak 'Bugünkü antrenmanı Türk dostlarımıza adıyoruz' paylaşımı yaptı.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN İKİ ÜLKENİN BAYRAKLARIYLA KARŞILIK

Eskişehirspor tarafı ise bu paylaşımı alıntılayarak, iki ülkenin bayraklarının kullandığı paylaşımla cevap verdi. Bu karşılıklı paylaşımlarla iki ülkenin taraftar grupları tarafından da olumlu karşılandı.

