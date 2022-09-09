MKE Ankaragücü: 2-1 Spor Haberleri STAT: Alanya ObaHAKEMLER: Mert Güzence, Samet Çiçek, Murat AltanALANYASPOR: Runar Runarsson- Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Umut Güneş (Dk. 14 Leroy Fer), Efecan Karaca (Dk. 80 Ivan Cavaleiro), Efkan Bekiroğlu, Pedro Pereira, Oğuz Aydın (Dk 60 Zinedine Ferhat), Idrissa Doumbia (Dk. STAT: Alanya Oba HAKEMLER: Mert Güzence, Samet Çiçek, Murat Altan ALANYASPOR: Runar Runarsson- Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Umut Güneş (Dk. 14 Leroy Fer), Efecan Karaca (Dk. 80 Ivan Cavaleiro), Efkan Bekiroğlu, Pedro Pereira, Oğuz Aydın (Dk 60 Zinedine Ferhat), Idrissa Doumbia (Dk. 80 Yusuf Özdemir), Wilson Eduardo (Dk. 61 Ahmed Hassan) MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Yasin Güreler, Nihad Mujakic, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Pedro Moreira (Dk. 71 Ghayas Zahid), Gboly Ariyibi (Dk 64. Anastasios Chatzigiovanis), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Lamine Diack), Giorgi Beridze (Dk. 62 Emre Kılınç), Ali Sowe. GOLLER: Dk. 65 Ahmed Hassan, Dk. 87 Efkan (Alanyaspor) - Dk. 69 Yasin (MKE Ankaragücü ) SARI KARTLAR: Doumbia, Efecan (Alanyaspor) Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Maç ev sahibi Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı. Maçı bir dizi ziyaret için Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi. 3'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Oğuz sol kanattan kale içerisine sert kestiği topu arka direkte Efecan'dan önce Yasin araya girerek kornere gönderdi. 15'inci dakikada Alanyaspor orta alanda kaptığı top sonrasında Wilson ile hızlı çıktı. Wilson, ceza sahasına girerken pasını Oğuz'a aktardı. Bu oyuncu topu sağına çektikten sert vurdu ancak meşin yuvarlak Bahadır'da kaldı. 18'inci dakikada Pedrinhio'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ariyibi'nin vuruşunu kaleci Runarsson çıkardı. 26'ncı dakikada Alanyaspor'un kullandığı korner sonrasında hızlı gelişen Ankaragücü atağında ceza sahasına sokulan Beridze'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top auta çıktı. 36'ncı dakikada Alanyaspor kazandığı köşe vuruşunda, Oğuz Aydın köşe atışını pas olarak Efkan'a kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası sol dışından attığı şut kaleci Bahadır'da kaldı. 57'nci dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Pedrinhio'nun ara pasında Ariyibi kaleciyle karşı karşıya kalırken kaleci Runarsson kayarak topu takım arkadaşlarına kazandırdı. 65'inci dakikada ev sahii ekip öne geçti. Zinedine Ferhat'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topu Ahmed Hassan kafayla Efecan'a aşırdı. Bu oyuncu son çizgide gelişine yeniden ceza sahasına havalandırdığı topa Ahmed Hassan iyi yükseldi ve fileleri havalandırdı: 1-0. 69'uncu dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Tolga Ciğerci topu ceza sahasına koşu yapan Yasin'e havalandırdı. Seken topa ceza sahası içinde ters ayağıyla aşırtma vuran Yasin'in şutu kaleciyi aşıp direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 73'üncü dakikada Ankaragücü kontratağında ceza sahası içerisinde Tasos'un çevirdiği topu Zahid müsait pozisyondaki Ali Sow'a bıraktı. Ali Sow'un yakın mesafeden şutunda kaleci Runarsson'a çarpan top kornere gitti. 87'nci dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta hızla rakip sahaya çizgiden koşu yapan Ivan topu arka direğe gönderdi. Burada ceza sahasına sokulan Efkan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'ı geçerek ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. - Antalya Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak Oğuz Aydın Ankaragücü Leroy Fer Alanya Spor Haberler

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