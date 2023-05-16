Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları yapıldı.

Ligde daha önce şampiyonluğu garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen lider Yılport Samsunspor, bu hafta sahasında karşılaştığı Bodruspor'a 1-0 yenildi.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlardan Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalarak puanını 67'ye çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Pendikspor da konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek puanı 64 yaptı ve son hafta maçları öncesinde üçüncü basamakta yer aldı.

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Sakaryaspor 62 puanla haftayı dördüncü, Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Bodrumspor da 61 puanla beşinci sırada kapattı.

Sahasında Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Göztepe 59 puanla altıncı sırada, deplasmanda Dyorex Boluspor'a 2-0 yenilen Eyüpspor da aynı puanla yedinci basamakta kendine yer buldu.

Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım ile Altaş Denizlispor'un ardından küme düşecek ekip, 38. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Bodrumspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Eyüpspor: 2-0

Tuzlaspor-Manisa FK: 1-2

Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-3

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 2-1

Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-1

Altınordu-Erzurumspor FK: 0-1

Puan durumu

Ligde 37. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: