Üye Girişi
Haberi Paylaş
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları yapıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları yapıldı.

Ligde daha önce şampiyonluğu garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen lider Yılport Samsunspor, bu hafta sahasında karşılaştığı Bodruspor'a 1-0 yenildi.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlardan Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalarak puanını 67'ye çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Pendikspor da konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek puanı 64 yaptı ve son hafta maçları öncesinde üçüncü basamakta yer aldı.

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Sakaryaspor 62 puanla haftayı dördüncü, Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Bodrumspor da 61 puanla beşinci sırada kapattı.

Sahasında Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Göztepe 59 puanla altıncı sırada, deplasmanda Dyorex Boluspor'a 2-0 yenilen Eyüpspor da aynı puanla yedinci basamakta kendine yer buldu.

Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım ile Altaş Denizlispor'un ardından küme düşecek ekip, 38. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Bodrumspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Eyüpspor: 2-0

Tuzlaspor-Manisa FK: 1-2

Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-3

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 2-1

Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-1

Altınordu-Erzurumspor FK: 0-1

Puan durumu

Ligde 37. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.YILPORT SAMSUNSPOR35229467264175
2.ÇAYKUR RİZESPOR351813464352967
3.PENDİKSPOR351810760352564
4.SAKARYASPOR362021459471262
5.BODRUMSPOR351871054332161
6.GÖZTEPE351781044301459
7.EYÜPSPOR35178103829959
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ351681158451356
9.MANİSA FK351511952421056
10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR35159115457-354
11.DYOREX BOLUSPOR351410114444052
12.TUZLASPOR35115194149-838
13.ALTAY351010154247-537
14.GENÇLERBİRLİĞİ35107184554-937
15.ERZURUMSPOR35109164148-736
16.ALTINORDU3597194157-1634
17.ADANASPOR3567223273-4125
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR3565243267-3520
19.YENİ MALATYASPOR3547242278-5616
NOT: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silindi. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.

Son hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonunda oynanacak 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)

Manisa FK-Pendikspor (Mümin Özkasap)

Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

Ligde Sakaryaspor son haftayı bay geçecek.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Pendikspor Rizespor Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title