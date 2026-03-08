Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı.

1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.

Ligde 24. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup


OGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR24138338191947
2.ÇORLUSPOR 194724137441192246
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR24135641261544
4.BURSA YILDIRIMSPOR2412843425944
5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR24119427151242
6.YALOVA FK 77249963526936
7.SİLİVRİSPOR2410593630635
8.GALATASPOR2495103027332
9.BEYKOZ İSHAKLISPOR2471073032-231
10.BULVARSPOR248792934-531
11.İNKILAP FUTBOL2441461826-826
12.KESTEL ÇİLEKSPOR2475122130-926
13.BURSA NİLÜFER FUTBOL2467112334-1125
14.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR2458112631-523
15.POLATLI 19262455141736-1920
16.EDİRNESPOR2424181854-3610

2. Grup

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR23146348202848
2.SİLİFKE BELEDİYESPOR241011330181241
3.CINEGOLD AĞRI 19702398644212335
4.NİĞDE BELEDİYESPOR249873527835
5.MDGRUP OSMANİYESPOR2410593129235
6.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR249872929035
7.ERCİYES 38 FUTBOL2481063024634
8.MALATYA YEŞİLYURTSPOR249783027334
9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR2481062320334
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL2461262727030
11.KIRIKKALE FK2477102938-928
12.DİYARBEKİRSPOR2468102336-1326
13.KİLİS 19842475121940-2126
14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR2441282033-1324
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR2449112540-1521
16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 196324310112539-1419

3. Grup

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR24176147173057
2.52 ORDUSPOR24153655223348
3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR24128434241044
4.FATSA BELEDİYESPOR2413472821743
5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR24125746242241
6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR24115838191938
7.PAZARSPOR249872426-235
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR2495102529-432
9.ORDUSPOR 1967248792937-831
10.TOKAT BELEDİYESPOR2485112527-229
11.KARABÜK İDMANYURDU2484122443-1928
12.AMASYASPOR2476112432-827
13.1926 BULANCAKSPOR2465132245-2323
14.ARTVİN HOPASPOR2464142339-1622
15.ÇAYELİSPOR2438131735-1817
16.GİRESUNSPOR2437141940-2116

4. Grup

OGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR24212164125265
2.ESKİŞEHİRSPOR24183362174557
3.KARŞIYAKA24165346182853
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR24164448212752
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR24136547202745
6.OKTAŞ UŞAKSPOR2414283027344
7.DENİZLİ İDMANYURDU 19592413383123842
8.TİRE 2021 FK24105943251835
9.ALANYA 1221 FUTBOL2476112131-1027
10.SÖKE 19702474133030025
11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR2456132238-1621
12.ALTAY2475122334-1120
13.BORNOVA 18772446142749-2218
14.İZMİR ÇORUHLU FK2443171851-3315
15.AFYONSPOR2426161851-3312
16.NAZİLLİSPOR240420689-834
NOT: Altay'a 6 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan
