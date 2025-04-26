Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Nesine 3. Lig'de normal sezon tamamlandı.

Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından 3. Grup'ta Aliağa Futbol, 4. Grup'ta Mardin 1969, zirvede yer alarak 2. Lig'e yükseldi.

1. Grup'ta Bursaspor ve 2. Grup'ta Muğlaspor, önceki haftalarda 2. Lig bileti almayı garantilemişti.

Son hafta müsabakalarının ardından gruplarını ikinci basamakta bitiren Karşıyaka, Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Sebat Gençlikspor, play-off 3. turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplarda 3-6'ncı sırada yer alan takımlar ise play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek. İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci kozlarını paylaşacak.

Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. İkinci turda kazanan ekipler, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan takımlarla üçüncü turda rakip olacak. Bu tur çift maç üzerinden oynanacak.

Dört grupta da üçüncü tur müsabakalarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un kazananı, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un kazananı finalde kozlarını paylaşacak.

Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaları kazananlar, 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.

3. Lig'de play-off ilk tur maçları 30 Nisan'da, ikinci tur mücadeleleri 5 ve 9 Mayıs'ta, üçüncü tur karşılaşmaları 15 ve 19 Mayıs'ta, finaller ise 24 ve 25 Mayıs'ta yapılacak.

Küme düşen takımlar belli oldu

Nesine 3. Lig'de gruplarını son 3 sırada tamamlayan ekipler, küme düştü.

Bölgesel Amatör Ligi'ne düşen takımlar şöyle:

1. Grup: 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor, Ergene Velimeşespor

2. Grup: Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK

3. Grup: Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor

4. Grup: Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar

Puan durumu

Nesine 3. Lig'de normal sezonun ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 30 21 7 2 64 17 47 70 2.KARŞIYAKA 30 18 6 6 56 28 28 60 3.MUŞSPOR 30 16 10 4 48 24 24 58 4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 30 17 7 6 57 37 20 58 5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 30 16 8 6 40 27 13 56 6.SİLİFKE BELEDİYESPOR 30 14 7 9 51 36 15 49 7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 30 13 8 9 39 32 7 47 8.ARTVİN HOPASPOR 30 10 9 11 26 30 -4 39 9.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 30 7 10 13 27 32 -5 31 10.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR 30 8 6 16 28 39 -11 30 11.KEMERKENT BULVARSPOR 30 7 9 14 35 58 -23 30 12.KIRŞEHİR FUTBOL 30 7 8 15 26 48 -22 29 13.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 30 6 10 14 36 53 -17 28 14.23 ELAZIĞ FK 30 5 11 14 18 31 -13 26 15.KUŞADASISPOR 30 7 3 20 25 51 -26 24 16.ERGENE VELİMEŞESPOR 30 6 5 19 17 50 -33 23

2. Grup

O G B M A Y AV P 1.MUĞLASPOR 30 18 7 5 42 19 23 61 2.BALIKESİRSPOR 30 17 5 8 54 27 27 56 3.YURT ET AMASYASPOR 30 13 10 7 48 36 12 49 4.SİLİVRİSPOR 30 14 7 9 46 36 10 49 5.TİRE 2021 FK 30 13 9 8 47 28 19 48 6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 30 10 16 4 34 18 16 46 7.UŞAKSPOR 30 12 9 9 45 29 16 45 8.ETİMESGUTSPOR 30 12 9 9 37 32 5 45 9.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİSPOR 30 11 11 8 33 29 4 44 10.FATSA BELEDİYESPOR 30 11 6 13 31 39 -8 39 11.T.METAL 1963 30 9 9 12 37 46 -9 36 12.BEYKOZ İSHAKLISPOR 30 10 6 14 42 41 1 36 13.İNEGÖL KAFKASSPOR 30 9 8 13 34 38 -4 35 14.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR 30 7 11 12 31 37 -6 32 15.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 30 4 11 15 17 55 -38 23 16.ADIYAMAN FK 30 1 4 25 14 82 -68 4

3. Grup

O G B M A Y AV P 1.ALİAĞA FUTBOL 30 17 13 0 54 13 41 64 2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 30 18 9 3 43 26 17 63 3.52 ORDUSPOR 30 17 8 5 49 20 29 59 4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 30 15 10 5 53 26 27 55 5.ÇORLUSPOR 1947 30 16 6 8 51 31 20 54 6.PAZARSPOR 30 10 11 9 37 30 7 41 7.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 30 11 7 12 43 46 -3 40 8.OSMANİYESPOR 30 10 6 14 40 50 -10 36 9.ÇANKAYASPOR 30 9 8 13 30 52 -22 35 10.ALANYA 1221 FUTBOL 30 9 7 14 40 40 0 34 11.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR 30 9 5 16 32 49 -17 32 12.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 30 7 10 13 22 35 -13 31 13.KARABÜK İDMANYURDU 30 7 10 13 29 39 -10 31 14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 30 6 11 13 28 45 -17 29 15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 30 5 11 14 25 42 -17 26 16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR 30 5 6 19 16 48 -32 21

4. Grup