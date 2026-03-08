Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27'nci, Beyaz Grup'ta 29'uncu hafta mücadelesi tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Muşspor'u deplasmanda 1-0 yenen Bursaspor, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta haftayı bay geçen Batman Petrolspor, 61 puan ve averajla zirvedeki yerini korudu.
İki grupta oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup:
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan, Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verildi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|27
|20
|3
|4
|71
|17
|54
|63
|2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|27
|18
|3
|6
|71
|23
|48
|57
|3.MARDİN 1969
|27
|17
|4
|6
|56
|20
|36
|55
|4.ALİAĞA FUTBOL
|26
|16
|5
|5
|58
|19
|39
|53
|5.MUŞSPOR
|27
|16
|5
|6
|61
|30
|31
|53
|6.GÜZİDE GEBZESPOR
|27
|14
|9
|4
|49
|20
|29
|51
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|27
|12
|9
|6
|51
|30
|21
|45
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|27
|13
|5
|9
|40
|35
|5
|44
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|27
|10
|11
|6
|46
|31
|15
|41
|10.MENEMEN FK
|27
|11
|6
|10
|45
|36
|9
|39
|11.FETHİYESPOR
|27
|9
|8
|10
|46
|33
|13
|35
|12.KCT 1461 TRABZON FK
|26
|9
|7
|10
|37
|40
|-3
|34
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|26
|8
|6
|12
|29
|31
|-2
|30
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|27
|6
|9
|12
|34
|40
|-6
|27
|15.SOMASPOR
|26
|6
|4
|16
|29
|56
|-27
|22
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|26
|4
|3
|19
|22
|76
|-54
|12
|17.ADANASPOR
|27
|1
|1
|25
|10
|136
|-126
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|26
|0
|2
|24
|8
|90
|-82
|-43
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|27
|18
|7
|2
|59
|24
|35
|61
|2.MUĞLASPOR
|27
|18
|7
|2
|41
|12
|29
|61
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|28
|16
|5
|7
|49
|33
|16
|53
|4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|28
|14
|8
|6
|53
|31
|22
|50
|5.İSKENDERUNSPOR
|28
|15
|5
|8
|44
|31
|13
|50
|6.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|27
|12
|12
|3
|48
|31
|17
|48
|7.ADANA 01 FK
|28
|12
|10
|6
|36
|26
|10
|46
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|27
|13
|5
|9
|59
|30
|29
|44
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|12
|8
|7
|36
|31
|5
|44
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|28
|11
|8
|9
|39
|36
|3
|41
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|28
|10
|6
|12
|38
|38
|0
|36
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|27
|7
|12
|8
|31
|30
|1
|33
|13.KARACABEY BELEDİYESPOR
|28
|8
|5
|15
|30
|43
|-13
|29
|14.MERKÜR JET ERBAASPOR
|28
|8
|5
|15
|32
|48
|-16
|29
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|27
|6
|5
|16
|27
|46
|-19
|23
|16.KEPEZSPOR
|27
|5
|6
|16
|25
|55
|-30
|21
|17.KARAMAN FK
|28
|3
|8
|17
|19
|58
|-39
|17
|18.ALTINORDU
|27
|2
|9
|16
|16
|52
|-36
|15
|19.BUCASPOR 1928
|27
|3
|5
|19
|30
|57
|-27
|14
Kaynak: AA / Emre Doğan