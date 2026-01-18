Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 19'uncu, Beyaz Grup'ta da 21'inci hafta tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 yenilmesine karşın haftayı lider kapattı.

Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, konuk ettiği Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenerek liderliğini korudu.

Kırmızı Grup'ta 19'unuc, Beyaz Grup'ta ise 21'inci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR19132446153141
2.MARDİN 196919124341162540
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR18122442132938
4.MUŞ SPOR KULÜBÜ19114447212637
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ19105438211735
6.ALİAĞA FUTBOL 19104540142634
7.ISBAŞ ISPARTA 321995540211932
8.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ1987428161231
9.KCT 1461 TRABZON FK198653328530
10.ANKARA DEMİRSPOR198562428-429
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR1969432191327
12.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR195862926323
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL196492624222
14.FETHİYESPOR194692627-118
15.SOMASPOR1933131746-2912
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 1943122252-3012
17.ADANASPOR 191117995-864
18.YENİ MALATYASPOR180216866-58-43
Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR 20144241192246
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR20142440231744
3.MUĞLASPOR KULÜBÜ1912522992041
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR20108236221438
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR20114537231437
6.İSKENDERUNSPOR 20113631211036
7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ2010552820835
8.MKE ANKARAGÜCÜ209562620632
9.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR1993745261930
10.GMG KASTAMONUSPOR209383229330
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 206862521426
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2064102431-722
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2062122439-1520
14.KARACABEY BELEDİYESPOR 2053122130-918
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR 2053121934-1518
16.KEPEZ SPOR FUTBOL 2043131745-2815
17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ2027111435-2113
18.ALTINORDU2027111337-2413
19.BUCASPOR 19282033142543-1812

