Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci, Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta mücadelesi tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Mardin 1969, puanını 35'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Bu gruptaki Granny's Waffles Kırklarelispor-Yeni Malatyaspor karşılaşması, konuk takımın sahaya yeterli sayıda oyuncuyla çıkamaması gerekçesiyle iptal edildi.
Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Muğlaspor, puanını 35 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.
2. Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci hafta, Beyaz Grup'ta ise 16'ncı hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969
|15
|11
|2
|2
|35
|11
|24
|35
|2.BURSASPOR
|15
|11
|1
|3
|39
|13
|26
|34
|3.ALİAĞA FUTBOL
|15
|9
|2
|4
|38
|11
|27
|29
|4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|15
|9
|2
|4
|31
|13
|18
|29
|5.GÜZİDE GEBZESPOR
|15
|7
|6
|2
|24
|12
|12
|27
|6.ISBAŞ ISPARTA 32
|15
|7
|5
|3
|27
|14
|13
|26
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|15
|7
|5
|3
|23
|19
|4
|26
|8.MUŞSPOR
|15
|7
|4
|4
|31
|18
|13
|25
|9.MENEMEN FK
|15
|7
|4
|4
|28
|18
|10
|25
|10.KCT 1461 TRABZON FK
|15
|6
|4
|5
|26
|23
|3
|22
|11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|15
|4
|7
|4
|19
|16
|3
|19
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|15
|4
|3
|8
|18
|21
|-3
|15
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|14
|3
|6
|5
|15
|22
|-7
|15
|14.FETHİYESPOR
|15
|3
|5
|7
|24
|23
|1
|14
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|15
|4
|2
|9
|17
|35
|-18
|14
|16.SOMASPOR
|15
|2
|3
|10
|15
|35
|-20
|9
|17.ADANASPOR
|15
|1
|1
|13
|7
|67
|-60
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|14
|0
|2
|12
|8
|54
|-46
|-43
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MUĞLASPOR
|15
|11
|2
|2
|27
|8
|19
|35
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|15
|11
|1
|3
|27
|17
|10
|34
|3.BATMAN PETROLSPOR
|15
|10
|3
|2
|31
|17
|14
|33
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|15
|9
|5
|1
|31
|17
|14
|32
|5.İSKENDERUNSPOR
|15
|9
|1
|5
|20
|13
|7
|28
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|15
|8
|3
|4
|28
|17
|11
|27
|7.GMG KASTAMONUSPOR
|16
|9
|0
|7
|26
|21
|5
|27
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|15
|8
|2
|5
|39
|18
|21
|26
|9.ADANA 01 FK
|16
|7
|4
|5
|20
|18
|2
|25
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|6
|4
|5
|19
|15
|4
|22
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|16
|6
|3
|7
|23
|25
|-2
|21
|12.MERKÜR JET ERBAASPOR
|15
|6
|2
|7
|24
|28
|-4
|20
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|15
|3
|7
|5
|17
|17
|0
|16
|14.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|15
|4
|2
|9
|15
|25
|-10
|14
|15.KARAMAN FK
|15
|2
|5
|8
|13
|23
|-10
|11
|16.KARACABEY BELEDİYESPOR
|15
|3
|2
|10
|13
|25
|-12
|11
|17.BUCASPOR 1928
|15
|2
|3
|10
|16
|32
|-16
|9
|18.KEPEZSPOR
|15
|2
|2
|11
|8
|37
|-29
|8
|19.ALTINORDU
|15
|0
|5
|10
|6
|30
|-24
|5