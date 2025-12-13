Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci, Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta mücadelesi tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Mardin 1969, puanını 35'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Bu gruptaki Granny's Waffles Kırklarelispor-Yeni Malatyaspor karşılaşması, konuk takımın sahaya yeterli sayıda oyuncuyla çıkamaması gerekçesiyle iptal edildi.

Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Muğlaspor, puanını 35 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci hafta, Beyaz Grup'ta ise 16'ncı hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.MARDİN 196915112235112435
2.BURSASPOR15111339132634
3.ALİAĞA FUTBOL1592438112729
4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR1592431131829
5.GÜZİDE GEBZESPOR1576224121227
6.ISBAŞ ISPARTA 321575327141326
7.ANKARA DEMİRSPOR157532319426
8.MUŞSPOR1574431181325
9.MENEMEN FK1574428181025
10.KCT 1461 TRABZON FK156452623322
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR154741916319
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR154381821-315
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR143651522-715
14.FETHİYESPOR153572423114
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU154291735-1814
16.SOMASPOR1523101535-209
17.ADANASPOR151113767-604
18.YENİ MALATYASPOR140212854-46-43
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.MUĞLASPOR1511222781935
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR15111327171034
3.BATMAN PETROLSPOR15103231171433
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR1595131171432
5.İSKENDERUNSPOR159152013728
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR1583428171127
7.GMG KASTAMONUSPOR169072621527
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR1582539182126
9.ADANA 01 FK167452018225
10.MKE ANKARAGÜCÜ156451915422
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR166372325-221
12.MERKÜR JET ERBAASPOR156272428-420
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI153751717016
14.BEYKOZ ANADOLUSPOR154291525-1014
15.KARAMAN FK152581323-1011
16.KARACABEY BELEDİYESPOR1532101325-1211
17.BUCASPOR 19281523101632-169
18.KEPEZSPOR152211837-298
19.ALTINORDU150510630-245

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
title