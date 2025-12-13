Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci, Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta mücadelesi tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Mardin 1969, puanını 35'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Bu gruptaki Granny's Waffles Kırklarelispor-Yeni Malatyaspor karşılaşması, konuk takımın sahaya yeterli sayıda oyuncuyla çıkamaması gerekçesiyle iptal edildi.

Beyaz Grup'ta ise zirve el değiştirdi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Muğlaspor, puanını 35 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci hafta, Beyaz Grup'ta ise 16'ncı hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P 1.MARDİN 1969 15 11 2 2 35 11 24 35 2.BURSASPOR 15 11 1 3 39 13 26 34 3.ALİAĞA FUTBOL 15 9 2 4 38 11 27 29 4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 15 9 2 4 31 13 18 29 5.GÜZİDE GEBZESPOR 15 7 6 2 24 12 12 27 6.ISBAŞ ISPARTA 32 15 7 5 3 27 14 13 26 7.ANKARA DEMİRSPOR 15 7 5 3 23 19 4 26 8.MUŞSPOR 15 7 4 4 31 18 13 25 9.MENEMEN FK 15 7 4 4 28 18 10 25 10.KCT 1461 TRABZON FK 15 6 4 5 26 23 3 22 11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 15 4 7 4 19 16 3 19 12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 15 4 3 8 18 21 -3 15 13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 14 3 6 5 15 22 -7 15 14.FETHİYESPOR 15 3 5 7 24 23 1 14 15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 15 4 2 9 17 35 -18 14 16.SOMASPOR 15 2 3 10 15 35 -20 9 17.ADANASPOR 15 1 1 13 7 67 -60 4 18.YENİ MALATYASPOR 14 0 2 12 8 54 -46 -43

NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup