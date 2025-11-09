Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de sona eren 12. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor liderliğini korurken, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Kırmızı Grup'ta haftayı 3 puanla kapatan Mardin 1969 Spor, 29 puana ulaştı. Mardin temsilcisi, en yakın takipçisi Aliağa Futbol, Bursaspor ve Güzide Gebzespor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Batman Petrolspor, sahasında Karaman FK'ye 2-0 yenildi. Deplasmanda Altınordu'yu aynı skorla yenerek 28 puana yükselen bir maçı fazla Şanlıurfaspor, rakibinin 2 puan önüne geçti.
Ligde gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969 SPOR
|12
|9
|2
|1
|30
|9
|21
|29
|2.ALİAĞA FUTBOL
|12
|8
|1
|3
|33
|8
|25
|25
|3.BURSASPOR
|12
|8
|1
|3
|30
|12
|18
|25
|4.GÜZİDE GEBZESPOR
|12
|7
|4
|1
|23
|10
|13
|25
|5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|12
|7
|2
|3
|26
|10
|16
|23
|6.ISBAŞ ISPARTA 32
|12
|6
|4
|2
|22
|11
|11
|22
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|12
|6
|4
|2
|20
|13
|7
|22
|8.MENEMEN FK
|12
|5
|4
|3
|22
|15
|7
|19
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|12
|4
|6
|2
|16
|8
|8
|18
|10.MUŞSPOR
|12
|5
|3
|4
|22
|15
|7
|18
|11.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|12
|4
|3
|5
|11
|11
|0
|15
|12.FETHİYESPOR
|12
|3
|4
|5
|22
|16
|6
|13
|13.KCT 1461 TRABZON FK
|12
|3
|4
|5
|19
|20
|-1
|13
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|12
|2
|6
|4
|12
|19
|-7
|12
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|12
|2
|2
|8
|10
|27
|-17
|8
|16.SOMASPOR
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|-16
|6
|17.ADANASPOR
|12
|0
|1
|11
|4
|62
|-58
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|12
|0
|2
|10
|8
|48
|-40
|-40
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|12
|9
|1
|2
|23
|14
|9
|28
|2.BATMAN PETROLSPOR
|11
|8
|2
|1
|23
|10
|13
|26
|3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|11
|8
|2
|1
|23
|10
|13
|26
|4.MUĞLASPOR
|11
|7
|2
|2
|22
|8
|14
|23
|5.İSKENDERUNSPOR
|12
|7
|1
|4
|18
|12
|6
|22
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|11
|6
|2
|3
|24
|13
|11
|20
|7.MERKÜR JET ERBAASPOR
|12
|6
|2
|4
|23
|21
|2
|20
|8.ADANA 01
|12
|5
|3
|4
|14
|16
|-2
|18
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|12
|6
|0
|6
|14
|16
|-2
|18
|10.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|11
|5
|2
|4
|22
|15
|7
|17
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|4
|3
|4
|14
|12
|2
|15
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|12
|4
|3
|5
|17
|21
|-4
|15
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|11
|2
|6
|3
|12
|10
|2
|12
|14.KARAMAN FK
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|15.KARACABEY BELEDİYESPOR
|11
|3
|1
|7
|10
|19
|-9
|10
|16.KEPEZSPOR
|11
|2
|2
|7
|7
|24
|-17
|8
|17.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|11
|2
|1
|8
|5
|16
|-11
|7
|18.ALTINORDU
|11
|0
|4
|7
|4
|17
|-13
|4
|19.BUCASPOR 1928
|11
|0
|3
|8
|13
|27
|-14
|3