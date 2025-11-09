Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig'de sona eren 12. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor liderliğini korurken, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Kırmızı Grup'ta haftayı 3 puanla kapatan Mardin 1969 Spor, 29 puana ulaştı. Mardin temsilcisi, en yakın takipçisi Aliağa Futbol, Bursaspor ve Güzide Gebzespor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Batman Petrolspor, sahasında Karaman FK'ye 2-0 yenildi. Deplasmanda Altınordu'yu aynı skorla yenerek 28 puana yükselen bir maçı fazla Şanlıurfaspor, rakibinin 2 puan önüne geçti.

Ligde gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.MARDİN 1969 SPOR129213092129
2.ALİAĞA FUTBOL128133382525
3.BURSASPOR1281330121825
4.GÜZİDE GEBZESPOR1274123101325
5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR1272326101623
6.ISBAŞ ISPARTA 321264222111122
7.ANKARA DEMİRSPOR126422013722
8.MENEMEN FK125432215719
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR12462168818
10.MUŞSPOR125342215718
11.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ124351111015
12.FETHİYESPOR123452216613
13.KCT 1461 TRABZON FK123451920-113
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR122641219-712
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU122281027-178
16.SOMASPOR121381127-166
17.ADANASPOR120111462-581
18.YENİ MALATYASPOR120210848-40-40
Not: Yeni Malatyaspor'un 42 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR129122314928
2.BATMAN PETROLSPOR1182123101326
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR1182123101326
4.MUĞLASPOR117222281423
5.İSKENDERUNSPOR127141812622
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR1162324131120
7.MERKÜR JET ERBAASPOR126242321220
8.ADANA 01125341416-218
9.GMG KASTAMONUSPOR126061416-218
10.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR115242215717
11.MKE ANKARAGÜCÜ114341412215
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR124351721-415
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI112631210212
14.KARAMAN FK122461118-710
15.KARACABEY BELEDİYESPOR113171019-910
16.KEPEZSPOR11227724-178
17.BEYKOZ ANADOLUSPOR11218516-117
18.ALTINORDU11047417-134
19.BUCASPOR 1928110381327-143

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
