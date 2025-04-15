Futbol Maçında 'Doğal Olan Normal Doğum' Pankartı Tartışmalara Neden Oldu

Süper Lig'in 31. haftasında takımların sahaya çıkarken taşıdığı "Doğal olan normal doğum" pankartına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadının kaç çocuğunun olacağı, doğuracaksa nasıl doğuracağı, nasıl büyüteceği, kadının nasıl giyineceği, ne yiyeceği ne içeceği, ne kadar güleceği, kadının bileceği iştir" dedi.

Bu konularda laf söylemenin hiç kimseye düşmeyeceğini dile getiren Özel, "Kadınların yerine konuşmaya, karar vermeye son verin artık. İnsanı erkek olduğundan utandırıyor bunlar, o kadar söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ne dedi?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 13 Nisan Pazar akşamı oynanan maç öncesinde, ev sahibi Sivassporlu futbolcular Sağlık Bakanlığı'nın vajinal doğuma teşvik için yürüttüğü kampanyanın pankartını taşıdı.

Üzerinde "Doğal olan normal doğum" yazan pankart başta kadın hakları kuruluşları olmak üzere çok sayıda kadının tepkisini çekti.

Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Türkiye'de doğumların yüzde 61'inin sezaryenle yapıldığını belirten Bakanlık, vajinal doğumun faydalarını sıraladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."

Pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diyerek yanıt verdi.

Tepkiler ne oldu?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Esin İzel Uysal da söz konusu pankartı ''Bu durum iktidarın politikalarını ortaya koyuyor. Burada öncelikle annenin ve bebeğin sağlığı önemlidir" diyerek pankarta tepki gösterdi.

BirGün gazetesine konuşan Uysal, "Doğumun nasıl olacağını söylemek kimsenin haddine değil" dedi.

Sanatçı Demet Evgar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Sizsiniz normal, biziz anormal. O pankartı taşıyana da artık bu şuursuzluğun peşinden gidene de yazıklar olsun" diyerek tepkisini gösterdi.