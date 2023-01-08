Futbol dünyasını yasa boğan ölüm! Afrika futbolunun eski yıldızı hayatını kaybetti

Paris Saint-Germain, Marsilya, Sedan ve Le Havre formaları giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski yıldızı Modeste M'Bami, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eski futbolcu için PSG ve Marsilya taziye mesajı yayımladı.

Sedan'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve ardından Paris Saint-Germain'e transfer olan Modeste M'Bami, burada geçirdiği üç sezonun ardından Marsilya'ya transfer olmuştu. Kamerun Milli Takımı'nın formasını 38 kez giyen eski futbolcu, 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.

40 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Modeste M'Bami, geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti. Fransa'nın önde gelen kulüpleri Paris Saint-Germain ve Marsilya eski futbolcu için taziye mesajı yayımladı.

PSG VE MARSILYA'DAN TAZİYE

PSG'nin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Paris Saint-Germain, eski oyuncumuz Modeste M'Bami'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiştir. Kulübümüz, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyor" ifadeleri kullanıldı. Marsilya'dan yapılan açıklamada ise, "Marsilya, Modeste M'Bami'nin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendi. Dualarımız, eski sporcumuzun ailesi ve sevenleriyle birlikte." denildi.