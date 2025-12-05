Haberler

Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasının altından eski başkan da çıktı

Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonda aralarında eski Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı'nın da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, bahis çetesi ile kulüp yöneticileri arasındaki olası bağlantılar inceleniyor.

Futbolda yasa dışı bahis skandalı büyüyor. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda futbol camiasından çok sayıda isim gözaltına alındı. Toplam 47 kişi, bahis soruşturması kapsamında sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

MURAT SANCAK DA LİSTEDE

Gözaltı listesinde yer alan isimler arasında Adana Demir spor'un eski başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da bulunuyor. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte özellikle kulüp yöneticileriyle bahis çetesi arasındaki olası bağlantıların araştırıldığı öğrenildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;

MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;

-Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,

-Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,

-28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediye spor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankara spor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankara spor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediye spor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

-24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniye spor Giresun spor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs,

-Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademir spor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs, Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

SORUŞTURMA GENİŞLEYEREK SÜRÜYOR

İkinci dalga operasyon, yasa dışı bahis ağının futbolun içine ne kadar derinlemesine nüfuz ettiğini ortaya koydu. Emniyet ekiplerinin operasyonları sürdüreceği, yeni gözaltıların da gelebileceği belirtiliyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

bende dıyorum mert hakan neden sessız meger işin içindeymiş. Ahmet çakar ile murat sancak şaşırtmadı zaten

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
