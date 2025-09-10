Futbol dünyası şokta: Ünlü hakem çocuk istismarıyla suçlanıyor

İngiltere'de futbol dünyası büyük bir skandalla sarsıldı. Eski Premier Lig hakemi David Coote, bir çocuğa ait "Kategori A" seviyesinde müstehcen video hazırlamakla suçlandı. Bu kategori, çocuklara yönelik en ağır ve en tehlikeli içerikleri kapsıyor.

43 yaşındaki Coote, suçlamanın ardından perşembe günü Nottingham'daki mahkemeye çıkacak.

Coote, daha önce de gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl internete sızan görüntülerde, dönemin Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'a ağır küfürler etmiş, Liverpool için de hakaret dolu sözler kullanmıştı. Bu olayın ardından hakemlikten ihraç edilmişti.

2018'de Premier Lig'de ilk maçına çıkan Coote, kariyerinde 100'den fazla karşılaşmada görev almış ve Euro 2024'te de hakemlik yapmıştı. Ancak geçtiğimiz yaz, görevden alındıktan sonra kapı zili kamerasına yansıyan görüntülerde bir kargo şirketinde paket dağıtırken görülmüştü.

Coote hakkındaki yeni suçlama, İngiltere'de hem spor hem de hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.