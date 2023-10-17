Güney Amerika'da futbol heyecanı sürerken, ATP 500 Tenis turnuvası ve İspanya Basketbol Ligi de izleyicilerle buluşuyor.

Futbol, Basketbol ve Tenis Heyecanı Devam Ediyor

İSTANBUL,

Futbol, basketbol ve teniste mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Güney Amerika'da futbol heyecanı birbirinden zorlu maçlarla sürüyor. Arjantin Ligi A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan River Plate, zirve takipçisi Colon'un konuğu oluyor. Kritik karşılaşma 20 Ekim Cuma saat 00.30'da başlıyor. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Boca Juniors ise Union Santa Fe maçıyla çıkış arıyor. La Bonbonera'da oynanacak müsabaka 21 Ekim Cumartesi saat 03.30'da başlıyor. Brezilya'da ise lider Botafogo, America Mineiro deplasmanına çıkıyor. 19 Ekim Perşembe günü oynanacak maç 02.00'de başlıyor. Brezilya ve Arjantin Ligi karşılaşmaları, Spor Smart ve Spor Smart-2 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

ATP 500 Tenis turnuvası heyecanı da Spor Smart ekranlarında tenisseverlerle buluşuyor. 16 Ekim'de başlayan turnuva çeyrek final ve yarı final heyecanını bu hafta ekranlara taşıyacak.

İspanya Basketbol Ligi de heyecan dolu maçlara sahne olacak. 22 Ekim günü Barcelona Bilbao Basket'i kendi evinde ağırlarken, aynı gün namağlup Real Madrid ise Tenerife konuk olacak. Bu maçlar Spor Smart ve Spor Smart-2'den naklen izleyicilere ulaşacak.

D-Smart'ta 17-22 Ekim haftası programı ise şöyle

BUGÜN:

17 Ekim 05.00 – 16.00 ATP 500 JAPONYA TENİS TURNUVASI SPOR SMART

18 EKİM ÇARŞAMBA

18 Ekim 05.00-16.00 ATP 500 JAPONYA TENİS TURNUVASI SPOR SMART

19 Ekim 01.00 BREZİLYA LİGİ: GREMIO-PARANAENSE SPOR SMART 2

19 Ekim 02.00 BREZİLYA LİGİ: AMERICA MINEIRO-BOTAFOGO SPOR SMART

19 EKİM PERŞEMBE

19 Ekim 05.00-16.00 ATP 500 JAPONYA TENİS TURNUVASI SPOR SMART

19 Ekim 23.00 ARJANTİN LİGİ: GODOY CRUZ-SAN LORENZO SPOR SMART

20 Ekim 00.30 ARJANTİN LİGİ: COLON-RIVER PLATE SPOR SMART 2

20 Ekim 01.00 BREZİLYA LİGİ: PALMEIRAS-ATLETICO MINEIRO D-SMART GO 90. KANAL

20 Ekim 02.00 BREZİLYA LİGİ: SANTOS BRAGANTINO SPOR SMART

20 EKİM CUMA

20 Ekim 07.00-16.00 ATP 500 JAPONYA TENİS TURNUVASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI SPOR SMART

21 Ekim 03.30 ARJANTİN LİGİ: BOCA JUNIORS-UNION SANTA FE SPOR SMART

21 EKİM CUMARTESİ

21 Ekim 08.00-12.00 ATP 500 JAPONYA TENİS TURNUVASI YARI FİNAL MAÇLARI SPOR SMART

21 Ekim 19.00 DERBİ ÖZEL: GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SPOR SMART

22 Ekim 00.30 BREZİLYA LİGİ: SAO PAULO-GREMIO SPOR SMART

22 Ekim 03.00 BREZİLYA LİGİ: BOTAFOGO-PARANAENSE SPOR SMART

22 EKİM PAZAR

22 Ekim 10.30 ATP 500 JAPONYA TENİS TURNUVASI FİNAL MAÇI SPOR SMART

22 Ekim 13.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: BARCELONA-BILBAO BASKET SPOR SMART 2

22 Ekim 14.00 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: TENERIFE-REAL MADRID SPOR SMART

22 Ekim 19.30 İSPANYA BASKETBOL LİGİ: BASKONIA-UNICAJA SPOR SMART

22 Ekim 22.00 BREZİLYA LİGİ: FLAMENGO-VASCO DA GAMA SPOR SMART

23 Ekim 00.30 BREZİLYA LİGİ: BRAGANTINO-FLUMINENSE SPOR SMART