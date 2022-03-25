Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA - Ercan Çakar - Spor
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı 2-0 yendi.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı 2-0 yendi.
İskoçya'nın başkenti Edinburg'daki Tynecastle Park'ta oynanan maçta milli takımın gollerini 28. dakikada Furkan Bayır ve 71. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.
Bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde eden ay-yıldızlı takım, puanını 7'ye çıkardı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Ercan Çakar - Spor