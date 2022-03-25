Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı 2-0 yendi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı 2-0 yendi.

İskoçya'nın başkenti Edinburg'daki Tynecastle Park'ta oynanan maçta milli takımın gollerini 28. dakikada Furkan Bayır ve 71. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde eden ay-yıldızlı takım, puanını 7'ye çıkardı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Avrupa Şampiyonası, Futbol, Milli, UEFA, Spor, Haberler

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