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Furkan Kanlı, U-20 Türkiye Şampiyonası'nda İkincilikle Milli Takıma Seçildi

Furkan Kanlı, U-20 Türkiye Şampiyonası'nda İkincilikle Milli Takıma Seçildi
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Gaziantepli atlet Furkan Kanlı, 3000 metre branşında 8.25.39'luk derecesiyle U-20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu ve milli takıma seçildi. 2025'te Bulgaristan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Gaziantepli atlet Furkan Kanlı, U-20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Balkan U-20 Salon Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 3000 metre branşında 8.25.39'luk derecesiyle Türkiye ikincisi olarak Milli Takım'a seçildi.

İstanbul Ataköy'de düzenlenen Cüneyt Koryürek U-20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Balkan U-20 Salon Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Gaziantepli atlet Furkan Kanlı, 3000 metre branşında 8.25.39'luk derecesiyle Türkiye ikincisi olarak Milli Takım'a seçildi.

Milli forma ile 4. yarışına çıkacak

Başarılı sporcu, 8 Şubat 2025'te Bulgaristan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda hem Gaziantep'i hem de Türkiye'yi temsil edecek. Furkan Kanlı ve antrenörü Emrah Ergül, 2025 yılı hedefleri arasında Avrupa Gençler Şampiyonası ve Liseler Arası Dünya Şampiyonası (Brezilya) gibi önemli organizasyonlara katılmayı planlıyor. En büyük hedefleri ise Olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanmak.

Desteklerinden dolayı teşekkür ettiler

Milli sporcu Furkan Kanlı ve antrenörü Emrah Ergül, kendilerine destek veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'e, Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri Şükrü Çaprazlı ve Güner Güngör'e ile Türkiye Atletizm Federasyonu'na teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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