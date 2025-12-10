Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu için küstah manşet: Alay konusu oldu

Monaco'nun Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Fransız basını, özellikle Uğurcan Çakır'ın sakatlığı ve Günay Güvenç'in yediği gol üzerinden sert ifadeler kullandı. Bazı yayın organlarının Galatasaraylı oyuncular için kullandığı ifadeler tepki çekti.

LE PARISIEN: UĞURCAN'IN SAKATLANMASI PAHALIYA MAL OLDU

Le Parisien, Galatasaray'ın kaderini değiştiren anın Uğurcan Çakır'ın sakatlığı olduğunu vurguladı. Haberde, "Monaco, Balogun'un golüyle kritik bir galibiyet aldı. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın sakatlığı Türk ekibi için pahalıya mal oldu" ifadeleri yer aldı.

OUEST-FRANCE: GECENİN DÖNÜM NOKTASI ÇAKIR'IN SAKATLIĞI

Ouest-France, Uğurcan'ın hem penaltı kurtarışına hem de yaptığı reflekslere övgü yağdırırken, sakatlığın Galatasaray'ı tamamen oyundan düşürdüğünü yazdı. "Günay, oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra gecenin tek golünü yedi" ifadeleri özellikle Türkiye'de büyük tepki topladı.

LE FIGARO: GALATASARAY'DA TEHDİT OLUŞTURAN TEK İSİM SANE'YDİ

Le Figaro, Galatasaray'ın hücumdaki üretkenliğini yerden yere vurarak, "Akliouche ve Minamino maçın yıldızlarıydı. Galatasaray'da öne çıkan tek oyuncu varsa o da Leroy Sane'ydi. Takım adına tehdit oluşturan tek isim oydu" ifadelerini kullandı.

Bu yorum, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken Fransız basınının Galatasaray'ın ofansif performansını küçümsediği görüldü.

L'EQUIPE: YEDEK KALECİ ALAY KONUSU OLDU

Fransa'nın en prestijli spor gazetesi L'Equipe, Günay Güvenç için ağır ifadeler kullandı. Haberde, "Uğurcan mükemmeldi ancak sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Yerine giren Günay, sahaya girerken teknik direktör Pocognoli'nin alay konusu oldu ve birkaç saniye sonra hata yaparak golü yedi" denildi. Bu ifade, Türk futbol kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı.

RMC SPORT: MONACO UMUDUNU KORUYOR

RMC Sport ise daha ılımlı bir yaklaşım sergileyerek, "Monaco, Galatasaray'ı zor da olsa 1-0 mağlup etti ve üst tura yükselme umudunu koruyor" ifadelerine yer verdi.