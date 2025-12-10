Haberler

Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu için küstah manşet: Alay konusu oldu

Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 yenildiği maç sonrası Fransız basınından sarı-kırmızılı takıma sert eleştiriler geldi. Özellikle Uğurcan Çakır'ın sakatlanması ve Günay Güvenç'in yediği gol üzerinden eleştirilerin yoğunlaştığı görüldü. Le Parisien, Uğurcan'ın sakatlığının Galatasaray'ın kaderini değiştirdiğini belirtirken, L'Equipe, Günay'ı 'alay konusu' olarak nitelendirdi. Galatasaray'ın ofansif performansı da Fransız basını tarafından eleştirildi.

Monaco'nun Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Fransız basını, özellikle Uğurcan Çakır'ın sakatlığı ve Günay Güvenç'in yediği gol üzerinden sert ifadeler kullandı. Bazı yayın organlarının Galatasaraylı oyuncular için kullandığı ifadeler tepki çekti.

LE PARISIEN: UĞURCAN'IN SAKATLANMASI PAHALIYA MAL OLDU

Le Parisien, Galatasaray'ın kaderini değiştiren anın Uğurcan Çakır'ın sakatlığı olduğunu vurguladı. Haberde, "Monaco, Balogun'un golüyle kritik bir galibiyet aldı. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın sakatlığı Türk ekibi için pahalıya mal oldu" ifadeleri yer aldı.

OUEST-FRANCE: GECENİN DÖNÜM NOKTASI ÇAKIR'IN SAKATLIĞI

Ouest-France, Uğurcan'ın hem penaltı kurtarışına hem de yaptığı reflekslere övgü yağdırırken, sakatlığın Galatasaray'ı tamamen oyundan düşürdüğünü yazdı. "Günay, oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra gecenin tek golünü yedi" ifadeleri özellikle Türkiye'de büyük tepki topladı.

LE FIGARO: GALATASARAY'DA TEHDİT OLUŞTURAN TEK İSİM SANE'YDİ

Le Figaro, Galatasaray'ın hücumdaki üretkenliğini yerden yere vurarak, "Akliouche ve Minamino maçın yıldızlarıydı. Galatasaray'da öne çıkan tek oyuncu varsa o da Leroy Sane'ydi. Takım adına tehdit oluşturan tek isim oydu" ifadelerini kullandı.

Bu yorum, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken Fransız basınının Galatasaray'ın ofansif performansını küçümsediği görüldü.

L'EQUIPE: YEDEK KALECİ ALAY KONUSU OLDU

Fransa'nın en prestijli spor gazetesi L'Equipe, Günay Güvenç için ağır ifadeler kullandı. Haberde, "Uğurcan mükemmeldi ancak sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Yerine giren Günay, sahaya girerken teknik direktör Pocognoli'nin alay konusu oldu ve birkaç saniye sonra hata yaparak golü yedi" denildi. Bu ifade, Türk futbol kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı.

RMC SPORT: MONACO UMUDUNU KORUYOR

RMC Sport ise daha ılımlı bir yaklaşım sergileyerek, "Monaco, Galatasaray'ı zor da olsa 1-0 mağlup etti ve üst tura yükselme umudunu koruyor" ifadelerine yer verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Türkiye de uçarak kaçarak sürünerek iterek kakarak hoplayarak zıplayarak.... ama bi şekilde gol atan maskeli süvari dışarıda süt dökmüş kedi oluyor.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Adam şampiyonlar ligi gol kralı idi, hiç utanmadın mı bu yorumu yaparken? Problem Osimhen değil problem takımın diğer oyuncularının iyi olmaması.

yanıt13
yanıt2
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Yedeki komple altyapıdan oyuncularla dolu olan bir takımdan başarı mı bekliyorsunuz. Taraftar yazın uyariyordu transfer için, 12 kişi mi oynicaz diyerek transferi reddediyordu Okan cahili. O koltuğu haketmiyor bunlar yemin ediyorum. Koyunlar bile bunlardan daha akıllıdır.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

İşte sonunda gerçekleri görebilen bir Gs taraftarı daha. Tebrik ederim. Bu Okan ve Dursun Özbek olduğu sürece Gs çok büyük prestij kaybedecek. Acilen bu Okan'dan kurtulup Gs nin başarısı için sahada mücadele edecek bir hoca lazım.

yanıt6
yanıt6
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Türkiyede sizie şampiyon yapan bir yapı var o yüzden rahat rahat şampiyon oluyorsunuz ama dışarda fıs

yanıt6
yanıt4
Haber Yorumları8bhx6y67zn:

taktiksel olarak, günay oyuna girerken laf attılar ve oyundan düşürdüler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
