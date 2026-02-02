Haberler

Fransa'dan dev talip! Göztepeli Juan'ı istiyorlar

Fransa'dan dev talip! Göztepeli Juan'ı istiyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan için Fransa'nın Lille takımı devreye girdi. Lille, iki sezondur etkileyici bir performans sergileyen Juan'ın transferi için sarı-kırmızılılar ile temasa geçti. Ancak, Göztepe kurmayları, devre arasında Juan'ı vermeye sıcak bakmıyor.

  • Fransa'nın Lille takımı, Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Juan'ı transfer etmek istiyor.
  • Göztepe'nin yönetimi, ara transfer döneminde Juan'ı satmayı planlamıyor ve Lille'e yaz döneminde görüşmeyi önerdi.
  • Juan'ın Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve bu sezon 19 maçta 6 gol attı.

Süper Lig'de evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenip 39 puana yükselen ve Avrupa yolunda yerini sağlama alan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan'a Fransa'dan talip çıktı.

LILLE İSTİYOR, GÖZTEPE ARA TRANSFERDE BIRAKMIYOR

Sarı-kırmızılarda 2 sezondur iyi bir performans gösteren Brezilyalı golcü için Lille takımının devrede olduğu ifade edildi. Fransız ekibinin, Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketiyle temasa geçtiği ancak kurmayların devre arasında Juan'ı vermeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Lille'e yaz döneminde görüşmeyi öneren Sport Republic'in ara transfer döneminde oyuncu satmayacağı bildirildi.

Fransa'dan dev talip! Göztepeli Juan'ı istiyorlar

ÖNCELİK AVRUPA KUPALARINDA

Orta saha Anthony Dennis, stoper Taha Altıkardeş ve sağ kanat Arda Okan'a gelen teklifleri de yetersiz bulan kurmayların önceliği Avrupa kupalarına verdiği kaydedildi. Bu sezon iyi bir performans gösteren ve hedefe koşan takımı bozmayı düşünmeyen yönetimin çok ekstra teklifler gelmediği sürece oyuncu vermeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Fransa'dan dev talip! Göztepeli Juan'ı istiyorlar

GÖZTEPE KARİYERİ

Göztepe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Juan Silva, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Bu sezon da etkili bir performans gösteren Sambacı, 19 müsabakaya çıkıp fileleri 6 kez havalandırdı. Toplam 1527 dakika süre alan Juan 3 de asist yaparak takıma katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
10 kişi öldüğü kazada kahreden '4 gün' detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi

10 kişinin öldüğü olayda "4 gün" detayı! Aileler fenalık geçirdi
Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü