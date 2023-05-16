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Fransa'da Mohamed krizi! LGBT nedeniyle Galatasaray'a dönmek zorunda kalıyor

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Nantes'ta kiralık olarak oynayan futbolcusu Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymediği için kadro dışı bırakılmıştı. Fransız ekibinin Mısırlı yıldıza para cezası verdiği ve bonservisinin alınmayacağı belirtildi.

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Nantes'ın Toulouse ile oynayacağı mücadele öncesi Mostafa Mohamed krizi çıktı.

LGBT TEMALI FORMAYI GİYMEYİ REDDETTİ

Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymek istemediği için Toulouse'da kadro dışı bırakıldı. Fransa'da gündeme oturan futbolcu için Nantes'ın kararı belli oldu.

GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Nantes, Mostafa Mohamed'e para cezası verecek. Öte yandan Fransız basınında çıkan haberlere göre Fransız ekibi, Mısırlı golcünün bonservisini almayacak.

Fransa'da Mohamed krizi! LGBT nedeniyle Galatasaray'a dönmek zorunda kalıyor

Fransa'da Mohamed krizi! LGBT nedeniyle Galatasaray'a dönmek zorunda kalıyor

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Mostafa Mohamed Galatasaray Nantes LGBT Spor Haberler

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