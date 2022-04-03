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Bu ne hal Kral! Burak Yılmaz Fransızları çileden çıkardı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Portekiz maçında kaçırdığı penaltıdan sonra Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz için Lille günleri de iyi geçmiyor. 4 aydır ligde gol atamayan Burak, Bordeaux maçını da boş geçti. L'Equipe gazetesi en düşük puanı Burak'a verdi. Avrupa'da en çok ofsayta düşen futbolcu olan Burak'a sert eleştiriler yapıldı.

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Bordeaux'la 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcular 90 dakika boyunca sahada yer aldı.

Fransa'da Burak Yılmaz'ı yerden yere vurdu! Kral aylardır gol atamıyor

Maçta ilk sarı kartı 19. dakikada Burak Yılmaz gördü. 35'te Bordeaux'ten Kwateng kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Lille, ligin son sırasındaki Bordeaux'a 90 dakika boyunca gol atamadı. 10 kişi Bordeaux, 1 puan koparmayı başardı.

Fransa'da Burak Yılmaz'ı yerden yere vurdu! Kral aylardır gol atamıyor

L'Equipe gazetesi Lille'den Burak ve Lihadji'e 3 puan verdi. Lihadji 61. dakikada kenara alınırken, Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Burak Yılmaz, bu sezon Ligue1'de tam 34 kez ofsayta yakalandı. Avrupa'nın 5 büyük ligi'nde Burak Yılmaz'dan daha fazla ofsayta düşen bir isim yok.

Bu ne hal Kral! Burak Yılmaz Fransızları çileden çıkardı

Burak Yılmaz ligdeki son golünü 22 Aralık 2021'de 3-2 kazanılan Bordeaux maçında atmıştı. Kral o tarihten bu yana ligde gol sevinci yaşayamadı.

Fransa'da Burak Yılmaz'ı yerden yere vurdu! Kral aylardır gol atamıyor

Tecrübeli golcünün sezon sonunda Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lille, adı Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'a sözleşme teklifi yapmadı. Burak bu sezon çıktığı 26 lig maçında 4 gol kaydetti.

Fransa'da Burak Yılmaz'ı yerden yere vurdu! Kral aylardır gol atamıyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Burak Yıldırım, Fransa Ligi, Lille, Spor, Haberler

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