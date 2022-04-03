Bu ne hal Kral! Burak Yılmaz Fransızları çileden çıkardı

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Bordeaux'la 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcular 90 dakika boyunca sahada yer aldı.

MAÇIN BAŞINDA KART

Maçta ilk sarı kartı 19. dakikada Burak Yılmaz gördü. 35'te Bordeaux'ten Kwateng kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Lille, ligin son sırasındaki Bordeaux'a 90 dakika boyunca gol atamadı. 10 kişi Bordeaux, 1 puan koparmayı başardı.

OYUNDAN ALDI

L'Equipe gazetesi Lille'den Burak ve Lihadji'e 3 puan verdi. Lihadji 61. dakikada kenara alınırken, Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Burak Yılmaz, bu sezon Ligue1'de tam 34 kez ofsayta yakalandı. Avrupa'nın 5 büyük ligi'nde Burak Yılmaz'dan daha fazla ofsayta düşen bir isim yok.

4 AYDIR GOLÜ YOK

Burak Yılmaz ligdeki son golünü 22 Aralık 2021'de 3-2 kazanılan Bordeaux maçında atmıştı. Kral o tarihten bu yana ligde gol sevinci yaşayamadı.

AYRILIK BEKLENİYOR

Tecrübeli golcünün sezon sonunda Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lille, adı Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'a sözleşme teklifi yapmadı. Burak bu sezon çıktığı 26 lig maçında 4 gol kaydetti.