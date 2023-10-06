Formula 1'de Heyecan Katar Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Katar Grand Prix'siyle devam edecek. Katar'da düzenlenecek olan yarışta Max Verstappen şampiyonluğunu ilan edebilir.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Katar Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezon Katar yarışı ile devam edecek. 2021 yılından sonra Katar'da 2. kez düzenlenecek. Katar Grand Prix'si, 5 bin 419 metrelik uzunluğundaki Lusail Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. 2021 yılındaki yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Bu pistteki en hızlı turu 1: 23.196 derecesiyle Red Bull'un Hollandalı sürücü Max Verstappen gerçekleştirdi.

Pilotlar klasmanında açık ara zirvede yer alan Max Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu ilan edebilir. Öte yandan Red Bull, Japonya'daki yarışla markalar şampiyonluğunu garantilemişti.

Yarışta sıralama turları bugün TSİ 20.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Katar Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 400 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 223 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190 puan

4 - Fernando Alonso (İspanya): 174 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 150 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 623 puan

2 - Mercedes: 305 puan

3 - Ferrari: 285 puan

4 - Aston Martin: 221 puan

5 - McLaren: 172 puan - İSTANBUL