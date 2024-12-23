Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
Transfermarkt verilerine göre 2024'ün son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Böylelikle Trendyol Süper Lig'in en değerli ilk 11'i de belli oldu. Kadronun sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'dan oluşması dikkat çekerken, sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında kalan Victor Nelsson kendisine yer bulması göze çarptı.
Trendyol Süper Lig'de 2024 yılının son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli 11'i belirlendi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN OLUŞUYOR
Belirlenen kadroda göze çarpan en önemli detay, sadece 2 takımdaki futbolculardan oluşması. En değerli 11, ligin lideri Galatasaray ve en yakın takipçisi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin futbolcuları yer alıyor. Sarı-kırmızılılardan 5, sarı-lacivertlilerden ise 6 futbolcu kadroda kendisine yer buldu.
NELSSON'UN KADRODA OLMASI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan kadro yer alması en çok dikkat çeken isim Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson oldu. Nelsson, sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın gölgesinde kalsa da piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli 11'inde yer alan 2 stoperden biri oldu.
LİGDE EN SON 3 AY ÖNCE İLK 11'DE OYNADI
Özellikle yaptığı kritik hatalarla gündemden düşmeyen 26 yaşındaki savunmacı, bu sezon sarı-kırmızılılarla 6'sı ilk 11 olmak üzere 14 maça çıktı ve 612 dakika sahada kaldı. Skor katkısı veremeyen Victor Nelsson'un takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Danimarkalı stoper, Süper Lig'de en son 28 Eylül'de oynanan ve 3-3 berabre biten Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 11'İ
- Dominik Livakovic-Fenerbahçe: 11 milyon euro
- Bright Osayi Samuel-Fenerbahçe: 8 milyon euro
- Victor Nelsson-Galatasaray: 14 milyon euro
- Davinson Sanchez-Galatasaray: 19 milyon euro
- Jayden Oosterwolde-Fenerbahçe: 15 milyon euro
- Gabriel Sara-Galatasaray: 23 milyon euro
- Sofyan Amrabat-Fenerbahçe: 22 milyon euro
- Barış Alper Yılmaz-Galatasaray: 20 milyon euro
- Sebastian Szymanski-Fenerbahçe: 17 milyon euro
- Allan Saint Maximin-Fenerbahçe: 17 milyon euro
- Victor Osimhen-Galatasaray: 75 milyon euro