FOMGET Kadın Futbol Takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ile Karşılaşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Maç, yarın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de TSİ 13.00'te başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak.

Başkent Helsinki Futbol Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak.

Macar hakem Reka Molnar'ın yöneteceği karşılaşmada Judit Kulcsar ve Isabel Chaplin??????? yardımcı hakem olarak görev yapacak.

7. grupta yer alan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
