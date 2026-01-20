TYF Yelken Ligi Techno 293 2'nci Ayak Yarışları Foça'da başladı

İZMİR'in Foça ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Techno 293 Türkiye Şampiyonası 2'nci Ayak yarışlarında 13 kulüpten 96 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar, 23 Ocak'a kadar devam edecek.

İzmir'in Foça ilçesinde, TYF Yelken Ligi Techno 293 Türkiye Şampiyonası 2'nci Ayak yarışları başladı. Organizasyonda, U13, U15 ve U17 yaş kategorilerinde yarışlar 23 Ocak 2026 tarihine kadar her gün yapılacak. Foça Orak Adası açıklarındaki parkurda, aralarında dünya şampiyonalarında derece elde etmiş sporcuların da bulunduğu 13 kulüpten 96 sporcu yarışıyor. Ocak ayı olmasına rağmen güneşli hava ve elverişli rüzgar koşulları, yarışların ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Sömestr tatiliyle birlikte sporcular, idareciler, aileler ve yelken tutkunlarının ilçeye gelmesiyle Foça turizminde de hareketlilik yaşandı.

'HEM TURİZME HEM SPORA KATKI'

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, organizasyonun hem spor hem de turizm açısından önemli olduğunu belirtip, "Turizmi 12 aya yaymak amacıyla üç yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bunun sonuçlarını görüyoruz. Ocak ayında Techno 293 sınıfı Türkiye Şampiyonası 2. Ayak yarışlarını gerçekleştiriyoruz. Mart ayında 3. ayak, nisan ayında ise dünya şampiyonasını burada yapacağız. 54 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun gelmesini bekliyoruz. İlk kez Türkiye'yi ve İzmir'i görecek sporcular olacak. Kıyılarımızın ve rüzgarımızın yelken sporuna uygunluğunu göstereceğiz. Hedefimiz, düşük sezon olarak adlandırılan aylarda Avrupa'dan sporcuları ülkemize çekmek" dedi.

'MİLLİ TAKIM BU YARIŞLARDA BELİRLENECEK'

TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey ise yarışların milli takım seçmeleri açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Üç ayaktan oluşan bu organizasyon sonunda milli takım sporcuları belirlenecek. 13 kulüpten 96 sporcunun katılımıyla başlayan yarışlar, 3-9 Nisan'da burada yapılacak dünya şampiyonası için de önemli bir hazırlık niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA DERECELİ SPORCULAR DA PARKURDA'

Geçen yıl 13 yaş altı kategorisinde İngiltere'de Dünya ikincisi, İtalya'da Avrupa üçüncüsü olan Tuna Tekin, hedefinin Türkiye şampiyonasında birincilik ve milli takıma girmek olduğunu söyledi.

Aynı kategoride yarışan Alp Kaya Akdağ ise geçen yıl dünya şampiyonasında üçüncü olduğunu belirterek, Türkiye şampiyonu olmayı ve dünya şampiyonasında zirveye çıkmayı hedeflediğini ifade etti.

Yarışlar, 23 Ocak 2026 tarihine kadar her gün yapılacak üç ayrı yarışla tamamlanacak.