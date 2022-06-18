FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: Nilson Nelson Gymnasium SalonuHakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic )Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar,... Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru) Sırbistan : Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic ) Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Beyza Arıcı, Hande Baladın) Setler: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13 A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi. Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında yarın Almanya ile karşılaşacak. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Sırbistan voleybol Arjantin Nelson Spor Haberler

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