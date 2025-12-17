Fırat Life Style, Ampute Futbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası Finali'nin İsim Sponsoru Oldu

FIRAT Life Style'ın, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile hayata geçirdiği sponsorluk anlaşması, Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Yapılan anlaşmayla birlikte Fırat Life Style, 'Nature Dünyası' markası ile 2025–2026 sezonunda Ampute Futbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası Finali'nin isim sponsoru oldu.

Toplantıya; Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ve federasyon yöneticileri ile spor camiasının temsilcileri katılım gösterdi. Yapılan iş birliğiyle birlikte ligin görünürlüğünün artırılması, sporcuların gelişiminin desteklenmesi ve Türkiye'nin uluslararası alandaki başarısının daha da ileri taşınması hedefleniyor.

Basın toplantısında konuşan Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, bu iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Ampute futbolunun taşıdığı anlamın altını çizen Fırat, "Ligimize olabildiğince katkı sağlayabileceğimiz bir fırsat olarak değerlendiriyoruz, bu anlaşmayı. Ampute futbolu, yalnızca bir spor dalı değil; hayata karşı verilen mücadelenin sahadaki en güçlü yansımalarından biri. Engelli bireylerin spora ve hayata katılımını bir sosyal sorumluluk başlığıyla değil, toplumsal bir görev anlayışıyla ele alıyoruz. Bu yaklaşımın Fırat Life Style'ın temel değerleriyle örtüşüyor. Engelli bireylerin hayata katılımını desteklemeyi bir sosyal sorumluluk olarak değil, toplumsal bir görev olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir toplum, herkes için eşit imkanlar sunduğu ölçüde güçlüdür" diye konuştu.

Fırat ayrıca, iş birliğinin yalnızca 2025–2026 sezonuyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bu desteği yalnızca bugün için değil, gelecek yıllar için de bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

ERKOÇ: SPONSORLUK DESTEĞİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MOTİVASYON KAYNAĞI

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ise sponsorluk anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fırat Life Style ve Natura Dünyası markasına teşekkür etti. Erkoç, yapılan anlaşmaya dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiğiniz üzere Türkiye, dünyanın en büyük engelliler spor federasyonu topluluğuna sahip. Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 yılında Kosta Rika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Bu süreçte böylesine güçlü bir sponsorluk desteği bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Kosta Rika'dan başarılarla döneceğimize inancımız tam. Natura Dünyası'nın desteğiyle lige daha motive hazırlanacak ve daha büyük başarılara imza atacağız. Binlerce engelli gencimizi sporla topluma kazandıracak, içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaracağız. Bu değerli katkı için özellikle Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat'a teşekkür ediyorum. Onların desteği ile beraber biz daha çok engellinin evlerinden çıkmasını sağlayacağız. Daha çok engelli bireyi spora katacağız"