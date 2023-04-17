Finali Ferhat Arıcan yaptı

ANTALYA'da ev sahipliği yaptığımız 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarı kazanan millilerimizde finali yine İzmirli sporcu Ferhat Arıcan yaptı.

ANTALYA'da ev sahipliği yaptığımız 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarı kazanan millilerimizde finali yine İzmirli sporcu Ferhat Arıcan yaptı. Kariyerinde daha önce 2020 ve 2021'de üst üste iki kez paralel barda Avrupa şampiyonu olan, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak cimnastikte ülkemize tarihin ilk olimpiyat madalyasını getiren 29 yaşındaki sporcu Antalya'da da podyuma çıktı.

Şampiyonanın ilk gününde takım halinde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan, paralel bar bireysel finalinde de 14.933 puanla Avrupa ikincisi oldu. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı tamamı İzmir'de yetişen sporcularımızın aldığı madalyalarla şampiyonayı 4 madalyayla tamamladı. Dev organizasyonda Adem Asil hem genel tasnif hem de halkada şampiyonluğa ulaşıp aynı organizasyonda çifte Avrupa şampiyonluğunu yaşayan ilk sporcumuz olmuştu.