Haberler

Filistinli çocuklar ve refakatçileri, Türkiye-Gürcistan maçı için tribünde

Filistinli çocuklar ve refakatçileri, Türkiye-Gürcistan maçı için tribünde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli çocuklar ve refakatçileri, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşmada tribünlerde yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR TRİBÜNLERDE

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri de tribünde yer aldı. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma için gelen çocuklar, refakatçileri ile birlikte maçı izleyecek.

Filistinli çocuklar ve refakatçileri, Türkiye-Gürcistan maçı için tribünde

FUTBOLCULARLA SAHAYA ÇIKACAK

Çocuklardan bazıları da karşılaşma öncesi yapılacak seremonide futbolcular ile birlikte sahada yer alacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Zirve yine değişmedi! İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Zirve yine değişmedi! İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suya kattığı korkunç maddeyle intihara kalkıştı

Suya kattığı korkunç maddeyle intihara kalkıştı
İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti

İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.