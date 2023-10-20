Filistin için saygı duruşu yapmak istemeyen 2 Süper Lig futbolcusundan maça çıkmama kararı

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safouri ve Sagiv Jehezkel, Filistin için maç öncesi yapılacak saygı duruşunda bulunmak istemedikleri için Gaziantep FK maçına çıkmama kararı aldı.

MAÇA ÇIKMAYACAKLAR

Yıldız futbolcular, İsrail-Filistin hattında yaşanan çatışmaların ardından Süper Lig'de Filistin için alınan saygı duruşu kararı nedeniyle Gaziantep FK maçında yer almayacaklar.

Safuri ve Jehezkel'in açıklaması şu şekilde;

"Ülkeden gelen kötü haberler bizim için futbol oynamayı neredeyse imkansız bir görev haline getirdi. Takım kararımıza saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ediyoruz. Buna ek olarak yarınki maçta İsrail'i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olmaktan gurur duyan futbolcular olarak bu seremonide yer almak, hatta stadyumda bulunmak gibi bir niyetimiz yok. Bunu kulüp yöneticilerine açıkça belirttik ve onlar da kararımıza saygı duyuyorlar. Burada bize karşı tutum çok sıcak ve gelecek güzel günlerde yeni köprüler kuracak olanlar arasında olmaya devam edeceğiz. Kalplerimiz ve düşüncelerimiz İsrail'deki kardeşlerimizle birlikte."

ANTALYASPOR, GAZİANTEP FK DEPLASMANINA ÇIKACAK

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.