Üye Girişi
Haberler

Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Juventus'tan Filip Kostic'i 1 yıllığına kiraladı. Tecrübeli kanat oyuncusu, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İtalyan ekibi de yaptığı açıklamayla Sırp yıldıza başarılar diledi.

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sırp futbolcu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçemize hoş geldin Kostic. Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi." denildi.

İLK DUYURUYU JUVENTUS YAPTI

Filip Kostic transferi için Fenerbahçe'den önce ilk resmi açıklama Sırp futbolcunun eski takımı Juventus'tan geldi. İtalyan ekibi, Kostic'in Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Juventus'un açıklamasında, "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.

KOSTIC'İN JUVENTUS RAKAMLARI

Ülkesinin takımlarından Radnicki'de futbola başlayan Kostic, Groningen'in yolunu tuttu. Buradaki üç sezonunun ardından Almanya macerasına başlayan Kostic, sırasıyla Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt formalarını giydi. 2022-23 sezonunda Juventus'a transfer olan Sırp oyuncu, Torino ekibinde 87 maça çıktı ve 3 gol 15 asiste imza attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Fenerbahçe Juventus Juventus Futbol Spor

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "Kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar
Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Osimhen Ruanda Nijerya maçı ne zaman, Türkiye'den CANLI izleniyor mu, hangi kanalda? Osimhen, Ruanda Nijerya maçında oynayacak mı, ilk11'de mi, yedek Arda Güler sakat mı, İzlanda maçında neden yok? İsmail Jakobs sakatlandı mı? İsmail Jakobs kaç maç yok, ne zaman dönecek? TRT 1 canlı maç izle! TÜRKİYE-İZLANDA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-İZLANDA) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE EXXEN canlı izle! (TÜRKİYE İZLANDA) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Deha dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Deha dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? İsrail İtalya maçı hangi kanalda? İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title