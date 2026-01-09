Filip Holosko: Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyisi

BEŞİKTAŞ'IN eski oyuncusu Filip Holosko, "Dünyanın her yerinde bana soruyorlar. Birçok statta oynadım ama cevabım her zaman aynı: Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyisi. Çok çılgınlar, çok ateşliler" dedi.

Golazo Cup organizasyonu kapsamında Türkiye'ye gelen eski Beşiktaşlı futbolcu Filip Holosko, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Golazo Cup davetinin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Holosko, "Organizasyon Türkiye'nin en büyüğü. Prag'dan Türkiye'ye uçtum, havalimanında karşılandım ve otele getirildim. Eski futbolculuk yıllarımdaki gibi hissettim" dedi.

'TÜRKİYE ÇOK GENÇ VE GÜÇLÜ BİR TAKIM'

Türkiye ile Slovakya arasında olası bir eşleşmeyi değerlendiren Holosko, her iki takım için de zorlu bir süreç olacağını söyledi. Slovakya'nın Kosova, Türkiye'nin ise Romanya ile oynayacağını hatırlatan Holosko, "Ev sahibi olan takımlar avantaj sağlayabilir. Türkiye'nin çok genç ve kaliteli bir kadrosu var. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli oyuncular var. Bizim için zor bir rakip ama umarım kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

'SKRINIAR FENERBAHÇE'DE İYİ OYNUYOR'

Milan Skriniar hakkında da konuşan Holosko, "Ben milli takımı bıraktıktan sonra o başladı. Şu anda kaptan. PSG'de uzun süre oynadı, çok iyi işler yaptı. Bir sakatlık süreci yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de de kaptan ve iyi oynadığını düşünüyorum. Taraftarlar onun gibi bir oyuncuya sahip oldukları için mutlu" dedi.

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ'

Beşiktaş taraftarına ayrı bir parantez açan Holosko, "Beşiktaş taraftarı unutulmaz. Çok ateşli ve çok tutkulu. Dünyanın her yerinde bana soruyorlar. Birçok statta oynadım ama cevabım her zaman aynı: Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyisi. Çok çılgınlar, çok ateşliler" diye konuştu.

'İNÖNÜ'DE ATTIĞIM GOL BENİM İÇİN UNUTULMAZ'

Kariyerindeki unutulmaz maçları da anlatan Holosko, "Çok fazla maç oynadım ama İnönü Stadı'nda oynadığım son maçta attığım gol benim için çok özel. Formam müzeye konuldu. Bir diğer unutamadığım maç ise Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiğimiz karşılaşmaydı. Ben devre arası topu aldım. Sonra gol attım. Bu iki maç benim için unutulmaz" açıklamasını yaptı.

'DERBİLERİN ATMOSFERİ HER ZAMAN FARKLIYDI'

Türkiye'de birçok derbi oynadığını hatırlatan Slovak futbolcu, "Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı derbiler oynadım. Bursa ve Trabzon'a karşı da oynadım. Derbi maçları her zaman farklıdır. Bu atmosferde oynamaktan keyif alıyordum, heyecanlanıyordum" ifadelerini kullandı.

'TRİBÜNLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE'

Sözlerini Beşiktaş taraftarına mesajla tamamlayan Holosko, "İstanbul'a geri geldim, Golazo Cup'ta finale gidiyoruz. Umarım tribünde sizleri görürüm. Her zaman en büyük Kartal" diyerek konuşmasını noktaladı.