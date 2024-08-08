Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk kez mücadele ettiği yarı finalde organizasyonun güçlü takımlarından İtalya ile kozlarını paylaştı.

FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜK

Paris'teki South Paris Arena'da oynanan karşılaşmayı İtalya, gruplarda olduğu gibi yine 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Olimpiyatlarda ilk kez yarı finale kalma başarısı gösteren Filenin Sultanları ise finalin kapısından döndü.

Set sonuçları şu şekilde;

1. Set: Türkiye 22-25 İtalya

2. Set: Türkiye 19-25 İtalya

3. Set: Türkiye 22-25 İtalya

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaşmıştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen ay-yıldızlılar, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki yarı finalde ise rakibine 3-0 kaybetti.

BRONZ MADALYA İÇİN RAKİP BREZİLYA

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın diğer yarı finalde ABD'ye yenilen Brezilya ile 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te 3.'lük maçına çıkacak. Ay-yıldızlıları yenen İtalya ise finalde altın madalya için ABD ile 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT SERÜVENİ

Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda 4 karşılaşma oynadı. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçta Hollanda karşısında 2-0'dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli'nin öğrencileri, bu turda da Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.