Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı

Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
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2025 FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, mesafenin kısa olmasından dolayı ekonomi sınıfından bilet almayı federasyonun tercih ettiğini belirtti.

Milletler Ligi final etabı için Polonya'ya giden Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfı ile uçmasına gelen tepkilerin ardından federasyondan açıklama geldi.

EKONOMİ SINIFINDAKİ UÇUŞ TEPKİ ÇEKTİ

Çeyrek final karşılaşması için Polonya'ya giden Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçması kısa sürede gündem olurken, THY'den konuya dair açıklama gelmedi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybolun Nabzı'na açıklamalarda bulundu. Üstündağ, mesafenin kısa olmasından dolayı ekonomi sınıfından bilet almayı federasyonun tercih ettiği, daha önce yapılan uçuşlarda ise sporcuların business sınıfında uçtuklarını belirtti.

GEÇEN YIL DA AYNI KRİZ YAŞANMIŞTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ekonomi sınıfıyla uçmasına dair çıkan krizin aynısı geçen sene de yaşanmıştı. Milletler Ligi için ABD'ye giden milli takım, ekonomi sınıfında uçmuş, voleybolcular sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duruma yönelik tepkilerini dile getirmişlerdi.

Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı

Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı

Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Kurtulan:

Bunlarda sıktı artık. Başka haber bulamıyorsunuz aynı şeyleri çevirip çevirip duruyorsunuz.

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