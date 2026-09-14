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"Filenin Efe"leri, Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı: Türkiye: 3- İsviçre: 0

'Filenin Efe'leri, Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı: Türkiye: 3- İsviçre: 0
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Milliler, grubun dördüncü maçında yarın ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.

(CLUJ-NAPOCA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yenerek, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Milliler, grubun dördüncü maçında yarın ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 25-23, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk setinde Türkiye, Ahmet Samet Baltacı ve Adis Lagumdzija'nın servis turlarında üstünlük kurdu. İsviçre'nin oyuna ortak olmasının ardından 21-21 eşitlik yakalanırken, setin son bölümünde hata yapmayan milliler 25-23 öne geçti.

İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan ay yıldızlı ekip, farkı koruyarak seti 25-19 kazandı ve maçta durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Türkiye, İsviçre'nin farkı azaltmasına rağmen oyunun kontrolünü bırakmadı. Cafer Kirkit'in de hücumda katkı verdiği sette milliler, 25-19'luk skorla maçı 3-0 tamamladı.

Türkiye, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alırken, İsviçre üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

A Milli Takım, D Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın TSİ 20.00'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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