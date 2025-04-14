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Filedeki derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i yenerek finale yükseldi

Filedeki derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i yenerek finale yükseldi
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Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi ve iki galibiyete ulaşarak finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde VakıfBank ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında ilk mücadeleyi kazanan Galatasaray Daikin ile oynanan ikinci müsabakadaki galibiyetiyle durumu 1-1 yapan Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

Filedeki derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i yenerek finale yükseldi

KAZANANI KARAR SETİ BELİRLEDİ

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk set sarı-kırmızılıların 25-23 üstünlüğüyle tamamlanırken Fenerbahçe Medicana, 25-20 ile setlerde durumu 1-1'e getirdi. Galatasaray Daikin üçüncü seti 25-16 ile kazanarak maçta yeniden öne geçse de sarı-lacivertliler dördüncü seti 25-13 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Filedeki derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i yenerek finale yükseldi

FİNALİ FENERBAHÇE YAPTI

Güçlü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler son seti 15-9 önde tamamladı. Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti ve serinin kazananı oldu.

Filedeki derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i yenerek finale yükseldi

RAKİP VAKIFBANK

Sarı-lacivertliler finalde VakıfBank ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Daikin ise üçüncülük mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Fenerbahçe Medicana normal sezonu 1. sırada tamamlarken Galatasaray Daikin ise 4. sırada bitirmişti.

Filedeki derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i yenerek finale yükseldi

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Peki burada Fenerbahçenin arka arkaya şampiyon olması normal mi

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Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

kafası basmayanlar ve voleyboldan anlamayanlar için anormal.. Anlayanlar için normal.. e tabi pensilvanyalı kedicikler bu başarıları hayal edemedikleri için ve sporu sadece futboldan ibaret sandıkları için garip geliyo.. O yızden anlamamanız normal..

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