Filedeki derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i yenerek finale yükseldi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında ilk mücadeleyi kazanan Galatasaray Daikin ile oynanan ikinci müsabakadaki galibiyetiyle durumu 1-1 yapan Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

KAZANANI KARAR SETİ BELİRLEDİ

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk set sarı-kırmızılıların 25-23 üstünlüğüyle tamamlanırken Fenerbahçe Medicana, 25-20 ile setlerde durumu 1-1'e getirdi. Galatasaray Daikin üçüncü seti 25-16 ile kazanarak maçta yeniden öne geçse de sarı-lacivertliler dördüncü seti 25-13 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

FİNALİ FENERBAHÇE YAPTI

Güçlü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler son seti 15-9 önde tamamladı. Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti ve serinin kazananı oldu.

RAKİP VAKIFBANK

Sarı-lacivertliler finalde VakıfBank ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Daikin ise üçüncülük mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Fenerbahçe Medicana normal sezonu 1. sırada tamamlarken Galatasaray Daikin ise 4. sırada bitirmişti.