FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak

FIFA ve UEFA, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle Rusya Milli Takımı ve Rus kulüpleri hakkındaki tutumunu değiştirmedi.

DÜNYA KUPASI'NA KATILAMAYACAKLAR

Rus basınından Match TV'nin haberine göre; FIFA ve UEFA, Rusya'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı aldı. Buna göre; Rusya'nın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşmiş oldu.

2022'DE MEN EDİLDİLER

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüpleri 2022 yılından bu yana UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamıyor.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE, NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Böylelikle futbol tarihinin en önemli turnuvası, tarihinde ilk kez üç farklı ülkenin ortaklığında gerçekleştirilmiş olacak. 2026 Dünya Kupası, 8 Haziran - 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvanın açılış maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak ve final maçı da Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

DÜNYA KUPASI'NIN YENİ FORMATI

2026 Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu, turnuvanın tarihinde bir ilk olacak ve daha fazla ülkenin dünya futbolunun en büyük sahnesinde yer almasına imkan tanıyacak. Takımlar, 16 gruba ayrılacak ve her grup üç takımdan oluşacak. Grup maçlarının ardından, her grubun en iyi iki takımı ve en iyi üçüncülerden oluşan toplam 32 takım, eleme turlarına katılacak.